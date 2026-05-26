Nuoto Master: Aosta Nuoto fa il pieno di titoli regionali a Torino e punta i Tricolori

Fine settimana intenso e ricco di soddisfazioni quello del 23/24 Maggio scorso per la squadra Master di Aosta Nuoto, impegnata a Torino presso il Palazzetto del Nuoto nella manifestazione estiva dei Campionati Regionali Master, ultimo importante appuntamento prima del grande obiettivo stagionale rappresentato dai Campionati Italiani Estivi in programma a Riccione dal 29 giugno al 5 luglio.



La formazione aostana si è presentata ai blocchi di partenza con Mattia Castiglioni, Simona Colazingari, Davide Enrietti Bertolotto, Elisa

Giannini, Andrea Savoia, Paola Telloli e Remy Vayr Piova, confermando ancora una volta lo spirito di squadra e la qualità del gruppo Master.



Numerosi i risultati di rilievo ottenuti dagli atleti gialloneri, con diverse vittorie di categoria e piazzamenti sul podio.



Davide Enrietti Bertolotto, autore di una prova di grande solidità nei 400 stile libero, chiusi al primo posto nella categoria M45 con il tempo

di 5'25"04. Per lui anche un secondo posto nei 200 rana M45 in 3'12"50.



Prestazione eccellente anche per Remy Vayr Piova, primo classificato nei 50 stile libero categoria M50 con l'ottimo tempo di 27"30.



Ottima prova anche per Andrea Savoia, primo classificato nei 100 stile libero categoria M50 con il tempo di 1'03"91.



Tra gli uomini da segnalare inoltre la brillante prestazione di Mattia Castiglioni, primo classificato nei 200 farfalla categoria M35 con il tempo di 2'20"37.



Nel settore femminile Elisa Giannini conquista due primi posti nella categoria M35: vittoria nei 50 rana in 42"22 e successo nei 200 misti

con il tempo di 3'17"95.



Doppietta di risultati importanti anche per Paola Telloli, protagonista nella categoria M45 con il primo posto nei 100 stile libero in 1'05"98 e

la vittoria nei 200 misti in 2'48"42.



Buone prestazioni per Simona Colazingari, capace di conquistare due titoli regionali di categoria M50: vittoria nei 50 stile libero in 33"97

e successo anche nei 50 rana in 46"29.



Per la squadra Master di Aosta Nuoto si tratta di un appuntamento che ha confermato il buon stato di forma del gruppo e ha fornito indicazioni positive in vista del principale impegno della stagione. Ora l'attenzione si sposta verso Riccione, dove gli atleti aostani saranno

chiamati a confrontarsi sul palcoscenico nazionale nell'ultima e più importante manifestazione dell'anno sportivo.

