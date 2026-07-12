Aosta Nuoto protagonista a Torino: giovani talenti in crescita ai Campionati Regionali Estivi

Un fine settimana di gare, emozioni e conferme per l’Aosta Nuoto, impegnata nella vasca del Palazzetto del Nuoto di Torino in occasione dei Campionati Regionali Estivi riservati alla Categoria Ragazzi. Dal 10 al 12 luglio gli atleti valdostani hanno affrontato una delle manifestazioni più importanti della stagione regionale, misurandosi con i migliori giovani nuotatori del territorio e raccogliendo risultati che testimoniano la crescita costante del movimento.

Guidata dai tecnici Edoardo Giovannetti e Federico Gottardi, la squadra ha mostrato compattezza, determinazione e un livello tecnico in continuo miglioramento, sia nelle prove individuali sia nelle competizioni a squadre. La spedizione valdostana ha portato in gara 12 atleti: Giorgia Albace, Davide Carere, Maxim Chuc, Annamaria Fazari, Chloé Gerbaz, Giada Griso, Iris Guglielmo, Valeria Gutu, Sofia Lytvinenko, Maya Melotto Sureda, Alysée Petey e Greta Vicentini.

Tra i risultati più significativi spicca la prestazione di Valeria Gutu, protagonista nei 50 rana, dove ha conquistato una brillante medaglia di bronzo con il tempo di 35"92, salendo sul terzo gradino del podio. L’atleta dell’Aosta Nuoto ha inoltre confermato il proprio valore nelle altre distanze della specialità, chiudendo all’8° posto nei 100 rana con il crono di 1’19"34 e al 7° posto nei 200 rana in 2’55"14.

Grande prova anche per Maya Melotto Sureda, capace di sfiorare il podio nei 100 stile libero, terminati al 4° posto con il tempo di 1’01"78, e di ottenere un importante 6° posto nei 50 stile libero, dove ha fermato il cronometro a 28"56. Risultati che confermano la crescita della giovane atleta e il valore del percorso tecnico costruito in questi mesi.

Ottime indicazioni sono arrivate anche dalle staffette femminili, dove il gruppo ha saputo trasformare il lavoro quotidiano in vasca in prestazioni di squadra di livello. La formazione composta da Maya Melotto Sureda, Greta Vicentini, Chloé Gerbaz e Annamaria Fazari ha chiuso all’8° posto nella 4x100 stile libero femminile con il tempo di 4’23"30. Ancora più prestigioso il risultato nella 4x100 misti femminile, dove il quartetto formato da Annamaria Fazari, Valeria Gutu, Chloé Gerbaz e Maya Melotto Sureda ha sfiorato il podio conquistando una brillante 4ª posizione con il tempo di 4’58"78.

«Questi risultati certificano il valore del lavoro svolto quotidianamente in vasca», ha commentato il tecnico Federico Gottardi al termine delle gare. «Tutti i ragazzi hanno dato il massimo, dimostrando carattere e determinazione in un contesto competitivo stimolante». Parole che sottolineano non soltanto il valore dei piazzamenti ottenuti, ma soprattutto la crescita tecnica e umana di un gruppo chiamato a costruire il futuro del nuoto valdostano.

Il calendario, intanto, non concede pause. Già nel prossimo fine settimana sarà nuovamente tempo di gare per l’Aosta Nuoto, con gli atleti delle categorie Juniores, Cadetti e Seniores pronti a tornare nella vasca del Palazzetto del Nuoto di Torino per difendere i colori della società.

Dietro ai risultati sportivi emerge il valore di un progetto che punta sui giovani, sulla formazione e sulla continuità. In una realtà territoriale come quella valdostana, dove lo sport rappresenta anche un importante strumento educativo e sociale, la crescita di un vivaio come quello dell’Aosta Nuoto racconta la capacità di costruire talento attraverso passione, sacrificio e lavoro quotidiano.