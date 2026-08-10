Aosta Nuoto, ottimi risultati di Corinne Desandré ai Campionati Italiani a Roma

Si è conclusa presso la Piscina del Foro Italico a Roma la stagione agonistica dell'Aosta Nuoto, che ha visto la partecipazione dell'atleta Corinne Desandré ai Campionati Italiani di Categoria svoltisi dal 4 all'8 agosto.

Nella categoria Juniores, la nuotatrice valdostana ha gareggiato in quattro specialità individuali: nei 50 stile libero ha ottenuto il 15° posto con il tempo di 26"98, nei 50 farfalla il 22° posto (28"96), nei 100 farfalla il 29° posto (1'04"86) e nei 100 stile libero il 29° posto (59"38).

L'allenatore Edoardo Giovannetti ha evidenziato come sia la prima volta che un'atleta della Valle d'Aosta qualifichi quattro gare individuali a un Campionato Italiano, ricordando i precedenti successi stagionali tra cui il quarto posto ai Criteria e le podi ai Campionati Regionali. Il prossimo traguardo prefissato dalla società riguarda l'ottenimento del tempo limite per i Campionati Assoluti.

La stessa Desandré ha espresso soddisfazione per le prestazioni ottenute a Roma, sottolineando le difficoltà affrontate nei mesi recenti a causa dell'assenza per problemi di salute del proprio tecnico di riferimento, condizione che l'ha portata a trasferirsi temporaneamente a Torino per proseguire la preparazione atletica.

La società Aosta Nuoto ha rimarcato il valore dei risultati conseguiti tenendo conto dei limiti logistici storici legati allo "spazio acqua" disponibile sul territorio regionale, chiudendo l'annata sportiva con un bilancio positivo.