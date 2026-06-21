L’Aosta Nuoto brilla ai Regionali di Torino: 13° posto societario, un bronzo per Francesco Amendolia e pioggia di piazzamenti d'élite

Si chiudono con un bilancio estremamente positivo per l’Aosta Nuoto i Campionati Regionali Esordienti A, andati in scena dal 19 al 21 giugno al Palazzetto del Nuoto di Torino. La compagine valdostana guidata dal coach Mattia Castiglioni ha conquistato un onorevolissimo 13° posto nella classifica generale su ben 28 società iscritte provenienti da tutto il Piemonte e dalla Valle d'Aosta. Il sodalizio aostano torna a casa con una splendida medaglia di bronzo e una lunghissima serie di piazzamenti a ridosso del podio, che testimoniano l'alto livello competitivo raggiunto dal vivaio.

I convocati dell'Aosta Nuoto

Ecco i 19 atleti selezionati dal coach Mattia Castiglioni che hanno preso parte alla trasferta torinese, ordinati alfabeticamente per cognome: Francesco Amendolia, Rebecca Cantelli, Vincenzo Caruso, Francesca Chira, Sophie Chuc, Jacopo Daddi, Alice D'Introno, Chloé Dherin, Cecilia Fazari, Gerardo Fazari, Marta Giannelli, Tommaso Macrì, Lisa Nachtmann, Helene Noissein, Martina Norbiato, Alessandra Palma, Solidea Roggero, Ludovica Romeo, Aylin Sacchet,

I migliori risultati in vasca

Le classifiche hanno visto brillare i giovani talenti aostani sia nelle prove individuali che nelle staffette:

I podi e la top 5 individuale:

3° posto (Medaglia di Bronzo): Francesco Amendolia (anno 2014) nei 200 farfalla con il tempo di 2'58"11.

4° posto: Francesco Amendolia (2014) nei 100 farfalla (1'17"07).

4° posto: Gerardo Fazari (2013) nei 100 dorso (1'14"91) e nei 200 dorso (2'39"37).

5° posto: Tommaso Macrì (2014) sia nei 100 rana (1'29"65) che nei 200 rana (3'13"4).

Gli altri piazzamenti nella Top 10 regionale:

7° posto: Francesco Amendolia (2014) nei 50 stile libero (31"59) e nei 200 misti (2'52"08).

9° posto: Chloé Dherin (2014) nei 50 stile libero (31"64).

9° posto: Gerardo Fazari (2013) nei 400 stile libero (5'00"11).

10° posto: Gerardo Fazari (2013) nei 200 stile libero (2'23"46).

8° posto: La staffetta 4x100 misti maschi (composta da Gerardo Fazari, Tommaso Macrì, Francesco Amendolia, Vincenzo Caruso) con il tempo di 4.17"15;

8° posto: La staffetta 4x100 stile libero femmine (composta da Francesca Chira, Solidea Roggero, Marta Giannelli, Chloé Dherin) con il tempo di 4.55"71;

10° posto: La staffetta 4x100 stile libero maschi (Gerardo Fazari, Tommaso Macrì, Francesco Amendolia, Vincenzo Caruso) con il tempo di 4'42"61;

Il commento dei vertici societari e dello staff tecnico

Il presidente dell'Aosta Nuoto Paolo Fazari esprime grande soddisfazione:

"Chiudiamo questi Regionali con un bilancio estremamente positivo. Il risultato di maggior prestigio è arrivato da Francesco Amendolia, terzo classificato nei 200 farfalla e quarto nei 100 farfalla, confermandosi tra i migliori specialisti regionali della categoria. Ottime prestazioni anche per Gerardo Fazari nel dorso e nei 400 stile libero, dove ha mostrato notevole maturità agonistica, e per Tommaso Macrì, arrivato a un passo dalle medaglie nella rana. Nel complesso la squadra ha ridotto sensibilmente il divario dalle migliori società regionali, confermando la validità del percorso intrapreso. Una solida base per il futuro."

Entusiasta anche il tecnico Mattia Castiglioni:

"La soddisfazione più grande è aver visto i ragazzi competere alla pari con i migliori atleti della regione. In diverse gare siamo arrivati a pochi decimi o a pochi secondi dalle medaglie, dimostrando che il lavoro svolto durante tutta la stagione ci ha permesso di raggiungere un livello competitivo importante. Dispiace per qualche occasione sfumata e per qualche gara non interpretata al meglio, ma fanno parte del percorso di crescita di giovani atleti. Torniamo da questi regionali con una medaglia, tanti piazzamenti di prestigio e soprattutto con la consapevolezza di poter ambire a traguardi sempre più importanti nelle prossime stagioni."

I prossimi appuntamenti dell'Aosta Nuoto

L'agenda estiva della società è fitta di impegni di rilievo. I riflettori si sposteranno ora sulla squadra Master, che sarà impegnata ai Campionati Nazionali Estivi a Riccione dal 30 giugno al 5 luglio. Successivamente, dal 10 al 12 luglio, sarà la volta dei nuotatori della categoria Ragazzi, pronti a scendere in vasca per i rispettivi Campionati Regionali.