L'Aosta Nuoto brilla ai Campionati Nazionali Master di Riccione: conquistate tre medaglie tricolori

Si è conclusa un'emozionante settimana di gare per l'Aosta Nuoto, che dal 29 giugno al 5 luglio ha preso parte ai prestigiosi Campionati Nazionali Estivi Master 2026 nella cornice dello Stadio del Nuoto di Riccione. La compagine valdostana si è presentata all'appuntamento con una spedizione competitiva e affiatata composta da otto atleti: Mattia Castiglioni, Simona Colazingari, Davide Enrietti Bertolotto, Virginia Junin, Andrea Savoia, Alessandra Siddi, Paola Telloli e Remy Vayr Piova. Il bilancio finale in terra romagnola è stato straordinario, impreziosito da tre medaglie individuali e da riscontri cronometrici di assoluto rilievo sia nelle prove individuali sia nelle staffette.

A guidare il gruppo è stata una strabiliante Paola Telloli (categoria M45F), capace di salire due volte sul podio nazionale. Per lei sono arrivati un fantastico argento nei 50 stile libero con il tempo di 29"21 e un prezioso bronzo nei 50 rana in 39"2, a cui si aggiunge il sesto posto nei 100 stile libero fermando il cronometro a 1'06"83. Uno splendido podio tricolore è stato conquistato anche da Alessandra Siddi (M25F), che si è presa la medaglia di bronzo nei 200 rana scendendo sotto il muro dei tre minuti con il tempo di 2'59"65, sfiorando poi il bis nei 400 misti dove ha chiuso al quarto posto in 5'41"99.

Ottime anche le prestazioni degli altri componenti della squadra nelle rispettive categorie. Mattia Castiglioni (M35M) ha sfiorato il podio con due quarti posti nei 100 farfalla (1'00"11) e nei 200 farfalla (2'18"61). Andrea Savoia (M50M) ha ottenuto la sesta piazza nei 50 dorso con il tempo di 35"43, mentre Virginia Junin (M35F) si è classificata settima nei 100 stile libero in 1'06"36. Doppia top ten per Remy Vayr Piova (M50M), che ha chiuso al nono posto nei 50 stile libero (27"4) e al decimo nei 50 farfalla (30"50). Notevole anche il comportamento dei quartetti nelle staffette della categoria M200, formate da Savoia, Telloli, Vayr Piova e Colazingari: il team ha conquistato il sesto posto nazionale nella staffetta mista 4x50 stile libero con l'ottimo tempo di 1'57"73 e il nono posto nella staffetta mista 4x50 mista in 2'17"11.

Archiviati i successi e l'entusiasmo della trasferta di Riccione, l'Aosta Nuoto è già pronta a guardare avanti. Il testimone passa ora alle giovani promesse della squadra: il prossimo appuntamento agonistico è infatti fissato per il weekend dal 10 al 12 luglio a Torino, dove gli atleti della categoria Ragazzi scenderanno in vasca per i Campionati Regionali di categoria, determinati a mantenere alto il nome del nuoto valdostano.