Aosta Nuoto, Corinne Désandre vola ai Campionati Italiani: Torino chiude una stagione in crescita

Si è conclusa oggi, al Palazzetto del Nuoto di Torino, l'intensa quattro giorni dedicata ai Campionati Regionali di categoria Juniores, Cadetti e Seniores. Per il gruppo Assoluti dell'Aosta Nuoto l'appuntamento piemontese rappresentava uno degli ultimi e più importanti banchi di prova della stagione, con l'obiettivo di consolidare i progressi tecnici e inseguire i tempi utili per i principali appuntamenti nazionali. Il verdetto delle vasche è stato positivo: prestazioni di livello, numerosi record personali e, soprattutto, la qualificazione di Corinne Désandre ai Campionati Italiani di Categoria che si svolgeranno a Roma dal 4 all'8 agosto 2026.

La spedizione valdostana, accompagnata dai tecnici Edoardo Giovannetti e Federico Gottardi, era composta da Alice Padalino, Aurora Furfaro, Corinne Désandre, Emma Morsetti e Matteo Espositi. Tutti hanno contribuito a chiudere la stagione regionale con segnali incoraggianti, confermando il percorso di crescita del gruppo.

La protagonista assoluta è stata Corinne Désandre (terza sul podio), capace di conquistare due medaglie d'argento nei 50 farfalla con il tempo di 28"68 e nei 100 farfalla, dove ha fatto registrare il miglior crono stagionale in 1'04"74, prestazione che le è valsa il pass per la rassegna tricolore. A completare il suo programma sono arrivati anche il 3° posto nei 50 stile libero in 26"88 e il 4° posto nei 100 stile libero in 58"90, risultati che certificano la sua competitività su più specialità.

Molto positiva anche la prova di Matteo Espositi, che ha ottenuto il 5° posto nei 50 rana con 29"92 e il 6° posto nella finale dei 200 rana in 2'29"18. Nei 100 rana ha fermato il cronometro a 1'06"42, mancando di poco il tempo limite richiesto per la qualificazione ai Campionati Italiani, un risultato che lascia comunque intravedere margini di crescita importanti.

Segnali incoraggianti sono arrivati anche da Alice Padalino, protagonista di un finale di stagione in costante progressione. L'atleta ha migliorato i propri record personali sia nei 50 stile libero, chiusi in 32"67, sia nei 100 stile libero, conclusi in 1'09"58, confermando i frutti del lavoro svolto durante l'anno.

Da sottolineare anche la prestazione di Emma Morsetti, che ha conquistato la vittoria nella Finale C dei 50 rana con il tempo di 38"36, dimostrando determinazione e capacità di gestire al meglio la gara nei momenti decisivi.

Al termine della manifestazione, il tecnico Federico Gottardi ha tracciato un bilancio della trasferta, spiegando come gli atleti abbiano affrontato "queste giornate intensissime con forte motivazione e sempre con il sorriso". Nel suo commento ha evidenziato la crescita di Alice Padalino, capace di migliorare i propri primati nei 50 e 100 stile libero, la vittoria di Emma Morsetti nella Finale C dei 50 rana, la prova di Matteo Espositi, che ha sfiorato la qualificazione ai Campionati Italiani nei 100 rana gestendo con intelligenza anche la gara dei 200 rana, e soprattutto la prestazione di Corinne Désandre, che ha saputo esprimersi al meglio nei 100 farfalla, conquistando l'accesso ai Campionati Italiani di Categoria.

Matteo Espositi

Guardando all'intera stagione, il tecnico ha definito "assolutamente positivo e in crescita" il bilancio complessivo della squadra, indicando come prossimo obiettivo la preparazione dell'appuntamento di Roma, dove Corinne Désandre rappresenterà i colori dell'Aosta Nuoto.

Al di là dei risultati individuali, la trasferta di Torino conferma il buon momento del nuoto valdostano. La presenza di un gruppo giovane che continua a migliorare, accompagnato da uno staff tecnico capace di valorizzarne il potenziale, rappresenta un patrimonio importante per lo sport regionale. La qualificazione ai Campionati Italiani costituisce certamente il punto più alto della stagione, ma è anche il simbolo di un percorso costruito con continuità, lavoro quotidiano e investimenti sulla crescita degli atleti, elementi indispensabili per mantenere competitiva la Valle d'Aosta anche nel panorama natatorio nazionale.