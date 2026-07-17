SCIOCCHETTI BOIS E SUBET CON ONORE NEL PGAI JUNIOR TROPHY

Fubine Monferrato, in provincia di Alessandria, ha ospitato il prestigioso PGAI Junior Trophy, importante appuntamento giovanile calendarizzato dalla Federazione Italiana Golf. Sui difficili green del Margara Golf & Country Club (golfmargara.it), oltre ottanta tra i migliori talenti del panorama nazionale si sono dati battaglia per tre giorni consecutivi, dal 15 al 17 luglio, sotto un sole cocente con temperature vicine ai 40°.
Ad imporsi, sfruttando la conoscenza del campo di casa, è stato Giovanni Bernardi. L'azzurro del Margara ha chiuso le tre giornate con 210 colpi (-6, score 71-70-69). Alle sue spalle, seconda piazza per Nicolò Codispoti (Monticello, 214 colpi, -2), seguito in terza posizione da Leonardo Russo (Pinerolo-Pragelato, 218 colpi).
In un contesto di altissimo livello e con condizioni fisiche messe a dura prova dal caldo, i due atleti valdostani diciassettenni hanno saputo farsi valere, superando entrambi il taglio per il gran finale.