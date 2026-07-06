Golf: Tutto pronto a Cervinia per la tre giorni nazionale

54 buche da gestire per i migliori che supereranno il taglio dopo le 36 buche previste tra martedì 7 e mercoledì 8 luglio. Iscritti alla gara anche diversi golfisti valdostani, tra cui l’agguerrita pattuglia dei giovani della delegazione federale locale. Hanno già confermato la loro partecipazione Julian Faccini, Alessandro Subet, Federico Muzi Falconi e Mathias Sciocchetti Bois.

E proprio Mathias Sciocchetti Bois, 17enne di La Salle, è stato recentemente protagonista sulle diciotto buche de La Pinetina, il circolo sul Lago di Como.

Nella tre giorni che ha assegnato il Trofeo Amalga, che si è tenuta da mercoledì 1 a venerdì 3 luglio, nella classifica scratch, il giovane talento valdostano, non solo ha agevolmente superato il taglio dopo le prime due giornate, ma è riuscito a piazzarsi al 13esimo posto con 222 colpi, a un solo colpo dalla top ten.

Il portacolori del Golf club Courmayeur et Grandes Jorasses ha esordito chiudendo le prime diciotto buche con 74 colpi, decisamente migliorato nella seconda giornata dove con 69 colpi è riuscito a risalire la classifica portandosi nelle posizioni più importanti a ridosso dal vertice. La terza e conclusiva giornata ha patito un piccolo cedimento e con 79 colpi impiegati per portare a termine l’ultimo giro, ha comunque portato a termine positivamente il proprio impegno.

Il trofeo è stato vinto da Davide Vitali (Bergamo Albenza) che si è imposto con il punteggio complessivo di 204 colpi (70-67-67), -9 rispetto al par del campo, staccando nettamente gli avversari, con ben sei colpi dal secondo, Giovanni Bertero (Torino) che ha completato la tre giorni con 210 colpi (67-70-73) e ben 11 colpi su Flavio Andrenelli (Village) che con 215 colpi (73-74-68) si è aggiudicato la terza piazza finale.