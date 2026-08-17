Asta in Piazza fa la storia: Renaud Lavillenie ad Aosta

Renaud Lavillenie, uno dei più grandi interpreti della storia del salto con l'asta, sarà ad Aosta sabato 22 agosto per partecipare al meeting internazionale di Piazza Chanoux.

La presenza del campione francese era stata anticipata dagli organizzatori durante la conferenza stampa di presentazione della manifestazione, quando era stato annunciato il lavoro in corso per ampliare ulteriormente il parterre della gara maschile. Ora l'accordo è ufficiale: Lavillenie sarà sulla pedana di Aosta, andando ad aggiungere al meeting valdostano un nome di straordinario prestigio.

Campione olimpico a Londra 2012, più volte medagliato ai Campionati Mondiali ed Europei, Lavillenie ha segnato un'epoca del salto con l'asta. Il momento più alto della sua carriera è arrivato nel 2014, un anno straordinario nel quale ha conquistato il titolo mondiale indoor e, il 15 febbraio, ha stabilito a Donetsk il record del mondo a 6,16 metri, superando il precedente primato di Sergey Bubka. Un record rimasto imbattuto per sei anni, fino al prorompente arrivo di Armand Duplantis nel 2020.

Quella di Aosta sarà dunque una presenza particolarmente significativa per la storia di Asta in Piazza. Nel 2006 era stato Giuseppe Gibilisco, campione mondiale a Parigi, a salire sulla pedana valdostana, stabilendo con 5,72 metri il record maschile del meeting, tuttora imbattuto. Esattamente venti anni dopo, Aosta si prepara ad accogliere un altro protagonista assoluto della storia mondiale della specialità.

«Avere Renaud Lavillenie ad Aosta rappresenta per noi un grande onore e, allo stesso tempo, una conferma del percorso compiuto da Asta in Piazza – sottolinea l'organizzazione –. La sua presenza arricchisce un parterre già di alto livello e testimonia la crescente credibilità che il meeting ha saputo costruire nel panorama del salto con l'asta».

Lavillenie raggiungerà Aosta proveniente da Losanna, dove il 20 agosto sarà impegnato in Athletissima, uno degli appuntamenti più prestigiosi della Diamond League. Un ulteriore elemento che inserisce la presenza del campione francese nel cuore della grande stagione internazionale dell'atletica.

Per Asta in Piazza si tratta di un salto di qualità importante. La manifestazione, inserita nel calendario mondiale della World Athletics, è organizzata da Area Sport, con il supporto sportivo di Atletica Cogne Aosta, e fa parte del calendario degli eventi del Comune di Aosta.

Sabato 22 agosto, Piazza Chanoux accoglierà non soltanto una gara internazionale di salto con l'asta, ma uno dei grandi protagonisti che hanno contribuito a scrivere la storia moderna di questa disciplina. L’appuntamento è quindi, ancora di più, per la serata di sabato 22 agosto, nel cuore di Aosta.