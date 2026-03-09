La Becca Pink diventa internazionale: nel 2026 sfila con l'UTMB nel cuore di Aosta

La solidarietà si tinge di rosa e varca i confini nazionali. La Becca Pink, l’evento benefico nato nel 2022 dall’Asd Becca di Nona 3142, annuncia una svolta storica: l’edizione 2026 entra ufficialmente nel prestigioso circuito UTMB World Series, il network di trail running più importante al mondo.

La prossima edizione della Becca Pink si svolgerà infatti venerdì 17 luglio 2026, con partenza alle ore 19 da Piazza Chanoux, trenta minuti

dopo il via della 100M Les Sentiers des Valdôtains, la prova più lunga del Monterosa Walserwaeg, diventato “by UTMB” lo scorso anno.



Una prestigiosa novità per la camminata non competitiva organizzata per raccogliere fondi a favore dell’Associazione V.I.O.L.A., che fin dalla prima edizione ha saputo coinvolgere centinaia e centinaia di persone.



Ora la passeggiata solidale si fa ancora più grande, con l’obiettivo di attirare ancora più persone e aumentare di conseguenza la quota

complessiva di donazioni. La quota minima di 15 euro sarà interamente devoluta all’Associazione V.I.O.L.A., 5 euro invece a UTMB Cares,

struttura solida e certificata creata per raccogliere e gestire risorse destinate a cause sociali, ambientali e comunitarie nei territori che

ospitano gli eventi del circuito UTMB World Series.



La Becca Pink anche questa volta sarà interamente declinata al femminile ed è aperta a tutte le ragazze e donne che desiderano correre

o passeggiare, sposando una buona causa. Non c’è cronometro e non c’è confronto con nessuno, partecipare alla Becca Pink significa

aiutare e supportare progetti sociali.



Quattro chilometri di passeggiata nel cuore di Aosta, attraverso Anfiteatro Romano, Porta Praetoria, Arco di Augusto e piazza della Cattedrale. Luoghi diversi rispetto al passato, con una formula che resta intatta.



Becca Pink questa volta non si svolgerà più nella settimana dello storico evento sportivo che abbraccia la comunità di Charvensod. Il

vertical Aosta-Becca di Nona è infatti fissato in calendario per domenica 5 luglio 2026 e l’apertura delle iscrizioni è ormai prossima.



Apriranno invece martedì 10 marzo le iscrizioni alla Becca Pink, che alza l’asticella e punta a raggiungere nuovi traguardi.

