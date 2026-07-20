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ATLETICA | 20 luglio 2026, 09:14

BeccaPink: oltre 1.250 donne insieme per la solidarietà (Foto)

Venerdì sera, alle 19.00, subito dopo la partenza della Les Sentiers des Valdôtains, la più lunga delle quattro gare competitive del Monte Rosa Walserwaeg by UTMB®️, il centro storico di Aosta si è tinto di rosa con la BeccaPink, la corsa-camminata non competitiva dedicata alle donne.

Foto: Roberto Roux

Foto: Roberto Roux

Sono state oltre 1.250 le partecipanti, di tutte le età, che hanno percorso insieme i quattro chilometri del tracciato cittadino, dando vita a una grande festa all'insegna dello sport, della condivisione e della solidarietà.

La BeccaPink è il volto più inclusivo del weekend del Monte Rosa Walserwaeg by UTMB®️, affiancando alle impegnative sfide dell'ultra trail un appuntamento aperto a tutte, senza classifiche né cronometro.

L'edizione 2026 ha consentito di raccogliere 20.016 euro a favore di V.I.O.L.A., l'associazione valdostana che dal 1997 sostiene le donne colpite da tumore al seno attraverso attività di ascolto, supporto e condivisione, e altri 6.375 euro destinati a UTMB Cares, il fondo di dotazione ufficiale UTMB®️ che finanzia progetti dedicati alle persone, al territorio e all'ambiente, garantendo trasparenza e un impatto concreto nel lungo periodo.

Un risultato che conferma ancora una volta il valore della BeccaPink, capace di coniugare partecipazione, inclusione e sostegno concreto al territorio.

Redazione/ Acmedia

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