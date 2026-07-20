BeccaPink: oltre 1.250 donne insieme per la solidarietà (Foto)

Sono state oltre 1.250 le partecipanti, di tutte le età, che hanno percorso insieme i quattro chilometri del tracciato cittadino, dando vita a una grande festa all'insegna dello sport, della condivisione e della solidarietà.

La BeccaPink è il volto più inclusivo del weekend del Monte Rosa Walserwaeg by UTMB®️, affiancando alle impegnative sfide dell'ultra trail un appuntamento aperto a tutte, senza classifiche né cronometro.

L'edizione 2026 ha consentito di raccogliere 20.016 euro a favore di V.I.O.L.A., l'associazione valdostana che dal 1997 sostiene le donne colpite da tumore al seno attraverso attività di ascolto, supporto e condivisione, e altri 6.375 euro destinati a UTMB Cares, il fondo di dotazione ufficiale UTMB®️ che finanzia progetti dedicati alle persone, al territorio e all'ambiente, garantendo trasparenza e un impatto concreto nel lungo periodo.

Un risultato che conferma ancora una volta il valore della BeccaPink, capace di coniugare partecipazione, inclusione e sostegno concreto al territorio.