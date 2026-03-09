Atletica Cogne protagonista: pioggia di podi tra prove multiple e corse su strada

Fine settimana intenso e ricco di soddisfazioni per l'Atletica Cogne Aosta, impegnata su più fronti tra le prove multiple giovanili indoor e le competizioni su strada fuori regione.

Sabato 7 marzo al Palaindoor di Aosta si sono tenuti i campionati regionali di prove multiple per la categoria ragazzi e ragazze e delle gare di contorno per gli Esordienti. Nelle prove multiple giovanili disputate ad Aosta, con il Triathlon Ragazzi (60hs, salto in lungo e peso) e il Biathlon (50m e 50hs) riservato alle categorie Esordienti.

Nella categoria Ragazze, grande prova per Giorgia Cuaz che conquista il 2° posto nel Triathlon con 1777 punti (60hs: 10”98 – Lungo: 3m76 – Peso: 8m09). Buona gara anche per Margherita Abelli, 5ª con 1604 punti (60hs: 10”84 – Lungo: 3m48 – Peso: 6m65), seguita da Viola Repele 10ª con 1294 punti (60hs: 11”72 – Lungo: 3m30 – Peso: 5m10). Chiude al 15° posto Nicole Lucianaz con 1044 punti (60hs: 13”02 – Lungo: 2m90 – Peso: 4m22).

Tra i Ragazzi, l’Atletica Cogne Aosta piazza Mattia Durello all’8° posto con 1014 punti (60hs: 12”17 – Lungo: 3m59 – Peso: 5m58), seguito da Giacomo Ferrandoz 12° con 927 punti (60hs: 12”57 – Lungo: 3m32 – Peso: 5m88) e Alessio Patrizio 14° con 644 punti (60hs: 14”32 – Lungo: 2m95 – Peso: 5m96).

Nelle gare dedicate agli Esordienti, tra gli Esordienti M10, spicca il 2° posto di Gilles Sapinet con 96 punti (50m: 8”14 – 50hs: 9”49), seguito da Simone Pizzi 5° con 86 punti (50m: 8”47 – 50hs: 9”89) e Tommaso Valerioti 6° con 80 punti (50m: 8”66 – 50hs: 10”47). Salvatore Marasco chiude invece all’11° posto con 62 punti (50m: 9”09 – 50hs: 11”48).

Nella categoria Esordienti F10, Diana Ferrarese conclude la sua prova al 12° posto con 60 punti (50m: 10”20 – 50hs: 12”68).

Tra gli Esordienti 4-6-8 anni M/F, ottimo 3° posto per Filippo Zeppa con 97 punti, mentre Gigliola Serra è 9ª con 86 punti. Seguono Alain Lombardi Bondaz 13° (76 pt.), Nicolas Favara 16° (69 pt.), Sebastian Favara 19° (63 pt.) e Martin Roveyaz 21° (61 pt.).

LINK RISULTATI: https://www.fidal.it/risultati/2026/REG42155/Index.htm

7ª 8km di Primavera - Cirié (TO)

Domenica 8 marzo, a Cirié (TO), Elisa Vitton Mea ha partecipato alla gara su strada di 8km. Elisa chiude con un buon tempo di 34’40”, conquistando il 2° posto di categoria SF45 (13ª donna assoluta).

LINK RISULTATI: https://www.irunning.it/manifestazione.php?id=1137

18ª Lago Maggiore Half Marathon

Domenica 8 marzo, al Lago Maggiore si è disputata al 18ª edizione della Half Marathon.

Tra le nostre portacolori a cimentarsi sui 21km solo Alessandra Joly che ha chiuso in 1h35’38”, molto vicina al primato personale, 19ª donna assoluta e vittoria nella categoria SF50.

In programma anche la 10km. Sabina Marquet ha chiuso al 3° posto assoluto tra le donne con il tempo di 39’43” (1ª categoria SF50), al 4° posto Stefania Bonjean che ha concluso la gara fermando il cronometro a 40’54” (1ª categoria SF45). Al maschile Stefano Ruggero Caputo 19° in 40’03” e 1° categoria SM45).

LINK RISULTATI: https://www.endu.net/it/events/lago-maggiore-half-marathon-2/