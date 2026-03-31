Aosta-Becca di Nona 2026: al via le iscrizioni per la sfida verso i 3.142 metri

Scarpette allacciate, la stagione della corsa è decollata e anche sui sentieri dell’Aosta-Becca di Nona si iniziano a contare i giorni che

mancano alla quattordicesima edizione. Domenica 5 luglio si tornerà a gareggiare sulla vetta che sovrasta il capoluogo regionale.



In programma le due prove di sempre, l’ascesa fino ai 3.142 metri della Becca e il vertical che si fermerà invece nel vallone di Comboé.

Due gare in mezzo alla natura più selvaggia, un evento che si divide tra confronto agonistico e momenti di musica, festa e tradizione.



A poco meno di cento giorni dall’evento, aprono le iscrizioni alle due competitive sul sito beccadinona.it. Da domani - mercoledì 1 aprile

- si potrà riservare un pettorale per partecipare a una delle due prove. I concorrenti, una volta tornati a Pila, potranno raggiungere Aosta usufruendo della discesa gratuita in telecabina.



Intanto proseguono anche le adesioni alla BeccaPink, che si stacca dal programma della Becca di Nona e diventa parte integrante di Monterosa Walserwaeg. La camminata benefica, tutta al femminile e nata per sostenere l’Associazione V.I.O.L.A., si sposta nelle vie del centro di Aosta e si svolgerà nella serata di venerdì 17 luglio.



È un anno ricco di novità per l’Asd Becca di Nona 3142, che ha prima cambiato data delle due gare competitive e da pochi giorni ha siglato

una proficua collaborazione con il gruppo UTMB proprio per la BeccaPink.





Due eventi distinti, coordinati da un unico gruppo di giovani appassionati, pieni di entusiasmo. Un team che negli anni ha saputo costruire sinergie e collaborazioni, a iniziare dalle Amministrazioni comunali di Charvensod e di Aosta.



E dopo la nuova edizione dell’Aosta-Becca di Nona e dell’Aosta-Comboé, non potrà mancare la grande festa, in una nuova esclusiva location che verrà svelata più avanti.



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