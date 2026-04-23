Oltre 400 atleti per la prima stagionale di Soirée Vertikal

È iniziata ieri sera - mercoledì 22 aprile - la quinta edizione di Soirée Vertikal, circuito vertical serale e infrasettimanale di inizio stagione, che continua a far registrare numeri elevati. Quattro prove tra aprile e giugno, due nuove e due che si ripetono dall’anno precedente; quattro gare ad alta intensità, ma su breve distanza. Una mezz’oretta circa di sforzo fisico, prima di una serata distensiva.

Una formula vincente che è stata riconfermata e piace a tutti, atleti e amatori.



I 350 abbonamenti al circuito, messi in vendita lo scorso 14 febbraio, sono finiti in una manciata di ore, quasi raggiunto anche il tetto massimo dei 500 concorrenti ammessi alla singola prova.



Ieri sera, a Issogne, sono stati poco più di 430 gli adulti che si sono ritrovati per la “Petite Trotte de Saint-Roch”. A vincere la prima tappa della stagione è stato Cesare Peter Bettoli (Sport Project VCO) che ha coperto i 2.400 metri (500 metri D+) in 18’06”, precedendo di 6 secondi il valdostano e grande favorito Massimo Farcoz (U.S. Malonno). Terza posizione per Dennis Brunod dell’Atletica Monterosa Fogu Arnad, staccato di 31 secondi.



La gara femminile è stata vinta da Charlotte Bonin, già grande protagonista del circuito valdostano. La portacolori dell’Atletica Sandro Calvesi ha terminato in 23’06”, con il 64° tempo assoluto.

Ha preceduto Michela Comola (Apd Pont-Saint-Martin) e Anais Cornaz (Lo Contrebandjé), seconde pari merito, accreditate entrambe del tempo di 23’48”.



Cesare Peter Bettoli, classe 2004, ha vinto nella categoria 15-22 anni, Massimo Farcoz ha prevalso nella fascia 23-44, con Dennis Brunod davanti a tutti tra gli over 45. In campo femminile hanno rispettivamente primeggiato Chantal Cuaz, Charlotte Bonin e Lisa Borzani.



Ieri sera a Issogne anche i più giovani, impegnati nelle prove non competitive inserite all’interno di Soirée Enfants. Poco meno di 40 i partenti alla prima delle tre tappe stagionali.



La seconda prova di Soirée Vertikal si correrà mercoledì 6 maggio a Gignod. È vicino il tutto esaurito anche per La Pouyà de Sent’Anna con oltre 460 atleti già iscritti. Ultime adesioni fino al 3 maggio o al raggiungimento dei 500 pettorali.



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