Matilde Abelli nella storia: la valdostana convocata ai Mondiali Under 20 con l'Italia

C'è un momento in cui il talento smette di essere soltanto una promessa e diventa storia. Per Matilde Abelli quel momento è arrivato con la convocazione nella Nazionale italiana che prenderà parte ai Campionati Mondiali Under 20 di Eugene, negli Stati Uniti, dal 5 al 9 agosto. Un traguardo che rappresenta il punto più alto di una stagione eccezionale e che assume un valore ancora più profondo per tutta la Valle d'Aosta e per l'Atletica Cogne Aosta, società che vede una propria atleta raggiungere un risultato destinato a rimanere negli annali.

Per la giovane valdostana, nata nel 2008, sarà il debutto assoluto con la maglia azzurra in una competizione internazionale. Un'emozione che va oltre il semplice risultato sportivo: in oltre ottant'anni di storia dell'Atletica Cogne Aosta, infatti, Matilde Abelli è la prima atleta donna a conquistare una convocazione nella Nazionale italiana per una rassegna mondiale. Un primato che testimonia il valore del lavoro svolto negli anni dalla società, dai tecnici e da un movimento che continua a crescere, dimostrando come anche una realtà di dimensioni contenute possa formare atlete capaci di competere ai massimi livelli.

La convocazione non arriva per caso. È il premio a una crescita costante costruita gara dopo gara, con una progressione impressionante. Il primo grande squillo è arrivato il 16 maggio, a Torino, quando Abelli ha fermato il cronometro a 54"10 nei 400 metri, migliorando il record regionale Under 20 e conquistando il minimo di qualificazione per i Mondiali. Da quel giorno la stagione è diventata un susseguirsi di prestazioni di altissimo profilo.

Il 2 giugno, al Trofeo Bracco di Busto Arsizio, è scesa per la prima volta sotto il muro dei 54 secondi, chiudendo in 53"67 e conquistando il secondo posto alle spalle dell'olimpionica Rebecca Sartori, atleta delle Fiamme Oro Padova. Pochi giorni dopo, il 13 giugno, a Donnas, ha lasciato il segno anche nei 200 metri, correndo in 23"84 e firmando i nuovi record regionali assoluto, Under 23 e Under 20, ottenendo anche il minimo mondiale sulla distanza.

La crescita è proseguita il 20 giugno, ad Annecy, dove ha ulteriormente migliorato il proprio primato regionale Under 20 e Under 23 portandolo a 53"37, confermando una continuità di rendimento che l'ha proiettata tra le migliori interpreti italiane della categoria.

L'apice è arrivato ai Campionati Italiani Juniores di Caorle, autentica consacrazione della stagione. Dopo aver ottenuto il miglior tempo nelle batterie, Matilde ha conquistato il titolo italiano dei 400 metri con uno straordinario 53"28, nuovo record regionale Under 20 e quarto miglior tempo italiano Under 20 di sempre. Un crono che certifica il livello raggiunto e spiega perfettamente le ragioni della scelta dei tecnici azzurri.

A Eugene la valdostana difenderà i colori dell'Italia nei 400 metri, nella staffetta 4x400 e nella staffetta 4x400 mista, confrontandosi con le migliori atlete Under 20 del panorama mondiale sul prestigioso impianto dell'Hayward Field, uno dei templi internazionali dell'atletica leggera.

Alla vigilia della partenza, l'emozione è palpabile. Abelli racconta di vivere questa convocazione come il coronamento di un sogno, spiegando di sentirsi «davvero emozionata e orgogliosa di poter rappresentare l'Italia ai Mondiali Under 20». La giovane atleta sottolinea come questa opportunità arrivi «al termine di una stagione incredibile» e aggiunge di sentirsi pronta a dare il massimo, consapevole che sarà «un'esperienza unica» dalla quale desidera imparare il più possibile. Indossare la maglia azzurra, conclude, sarà «un'emozione indescrivibile».

Secondo il programma ufficiale della manifestazione, con orari locali di Eugene, l'esordio nei 400 metri è previsto giovedì 6 agosto alle 11:55 con le batterie. Le eventuali semifinali si disputeranno nella stessa giornata alle 20:05, mentre la finale è in programma venerdì 7 agosto alle 20:45. Per quanto riguarda le staffette, la 4x400 mista scatterà mercoledì 5 agosto con batterie alle 10:22 e finale alle 20:50, mentre la 4x400 femminile vedrà le batterie sabato 8 agosto alle 11:40 e la finale domenica 9 agosto alle 14:42. La composizione definitiva dei quartetti sarà stabilita dallo staff tecnico della Nazionale in base alle esigenze tattiche e all'andamento della competizione.

La convocazione di Matilde Abelli rappresenta molto più di un successo personale. È il simbolo di una Valle d'Aosta che continua a produrre talento, dimostrando che passione, sacrificio e qualità possono abbattere qualsiasi confine geografico. Per l'Atletica Cogne Aosta è una pagina destinata a entrare nella storia; per lo sport valdostano è un motivo di orgoglio collettivo; per tante giovani atlete è la dimostrazione concreta che anche dai piccoli territori possono nascere grandi sogni capaci di arrivare fino al palcoscenico mondiale.