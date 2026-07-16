Presentato l'VIII Monterosa EST Himalayan Trail, si corre sabato 1 agosto (Foto)

Sabato 1 agosto torna il Monterosa EST Himalayan Trail, organizzato da Sport PRO-MOTION A.S.D.: sarà l'ottava edizione per la gara che a Macugnaga riporta il trail running alla sua essenza. Nessun orpello, solo sentieri veri, fatica vera e i quasi 2.600 metri verticali della parete Est del Monte Rosa – la più alta ed estesa d'Europa – a fare da unico spettatore.

«Crediamo che il MEHT possa rappresentare uno strumento strategico a supporto del rilancio di Macugnaga. Un evento dai numeri di assoluto valore in chiave di promozione e ricaduta turistica; se solo ci fossero i posti letto assieme ai servizi sarebbe una gara in grado di portare sul territorio 3-4 mila partecipanti assieme a un numero simile di accompagnatori. Spero davvero che la nuova amministrazione scommetta su questo evento sportivo unico e in grado di riportare in alto la perla del Monte Rosa» ha dichiarato Paolo Ottone, Presidente di Sport PRO-MOTION A.S.D., ieri sera durante la presentazione dell'evento presso la Kongresshaus di Macugnaga.

Presenti anche il Vicesindaco e Assessore del Comune di Macugnaga Maurizio Vittone e il Consigliere Marco Borghi: «Siamo felici di ospitare questa edizione del MEHT, il Comune si sta impegnando per mettere in sicurezza la situazione sentieristica, lavoro per il quale abbiamo bisogno della vostra esperienza. Come amministrazione il nostro supporto è incondizionato e vi facciamo in bocca al lupo per la buona riuscita». All'incontro ha partecipato anche Roberto Olzer, Vicesindaco del Comune di Ceppo Morelli: «Porto il saluto dell'amministrazione, siamo all'ottava edizione grazie al grande impegno di tutti. Quest'anno si è resa necessaria una variazione sul percorso ma il fascino della gara, che tocca tanti Comuni e posti incantevoli, rimane immutato. Ringrazio partner e volontari, è un grande risultato per tutta la Valle Anzasca e per il Comune di Macugnaga».

Un volano per l'economia e la promozione del territorio

Il MEHT si conferma un pilastro per la valorizzazione della Valle Anzasca, con 584 iscritti nel 2025 (di cui il 14,04% stranieri, miglior dato storico dal 2018) e l'obiettivo di raggiungere 700 partecipanti e il 20% di presenze estere nel 2026. La promozione del territorio è supportata da investimenti in campagne media, social e promozione nei grandi circuiti internazionali (come UTMB, TOR, LUT, Chianti Ultra e Dolomiti Extreme Trail), a cui si affianca la sinergia con i comuni della Valle e i gruppi storici Walser. Notevole è anche l'impegno sulla sicurezza: l'organizzazione investe ogni anno nella manutenzione e nella segnaletica dei sentieri.

Per compiere il definitivo salto di qualità resta tuttavia fondamentale "fare rete" con gli operatori locali per migliorare l'accoglienza alberghiera: la richiesta principale è la permanenza di 1-2 notti, un traguardo raggiungibile solo mettendo l'intera capacità ricettiva a disposizione dell'evento, sul modello vincente di altre consolidate realtà internazionali.

Un tracciato che non ha eguali

Il MEHT, negli anni, è diventato l'evento sportivo di trail running più importante dell'intera Provincia del VCO, richiamando trail runner di tutto il mondo. Un successo che nasce da un tracciato unico in Europa: non esiste un altro trail ai piedi di una parete di 2.600 metri. Il MEHT lo fa sulle stesse mulattiere che i Walser incidevano nella roccia secoli fa per spostare bestiame e famiglie da una vallata all'altra tra Italia e Svizzera.

Chi corre il MEHT attraversa villaggi dove le case sono ancora quelle in legno e pietra, le donne indossano i costumi tradizionali nelle ricorrenze e gli anziani parlano ancora il Titsch. E dopo il traguardo non porta a casa solo chilometri spettacolari, ma un pezzo di storia alpina ancora viva.

Le gare

Quattro le distanze pensate per andare incontro a chi cerca la sfida più estrema e a chi vuole vivere il MEHT con un impegno più contenuto, tutte con partenza e arrivo a Macugnaga ( mappa partenza/arrivo ).

Sabato 1 agosto, ad aprire la giornata saranno gli iscritti alla EPIC 61 km e 4.000 m D+ ( traccia GPS ) e alla SKY 38 km e 2.100 m D+ ( traccia GPS ), che partiranno insieme alle ore 7: per loro rispettivamente 18 ore e 30 minuti e 12 ore e 30 minuti di tempo massimo per tagliare il traguardo. Due ore più tardi toccherà alla SCENIC 21 km e 1.400 m D+ ( traccia GPS ), con 7 ore e 30 minuti a disposizione, mentre a chiudere le partenze, alle 10, sarà la ZMAKANA 13 km e 700 m D+ ( traccia GPS ), con 5 ore di tempo massimo.

Un MEHT su misura per i più piccoli

Domenica 2 agosto la parete Est del Monte Rosa assisterà a passi più piccoli. Il MEHT Mini Trail nasce infatti per avvicinare allo sport le nuove generazioni, con una corsa/camminata non competitiva di 2 km pensata per bambini e famiglie: una distanza alla portata di tutti, un'occasione per muovere i primi passi nel trail senza la pressione da cronometro.

La manifestazione anche quest'anno si fa anche portatrice di un importante messaggio di beneficenza: l'intero ricavato delle iscrizioni verrà devoluto a tre realtà fondamentali per il territorio: AIB Valle Anzasca, AIB Premosello Chiovenda e il Soccorso Alpino Macugnaga. Un impegno concreto che segue il successo dell'edizione 2025, grazie alla quale sono stati raccolti 2.840 euro, suddivisi poi tra le tre associazioni.

Iscrizioni: domenica 2 agosto dalle 9 alle 11 presso la Kongresshaus di Macugnaga. La partenza è fissata per le 11 in via Ferdinando Imseng. A tutti i partecipanti, all'arrivo, sarà consegnata la maglietta ufficiale della manifestazione.

Pacco gara e medaglia

Un pacco gara all'altezza di una competizione che non lascia nulla al caso e che si differenzia a seconda della distanza corsa. T-shirt tecnica ufficiale, bianca sia da uomo sia da donna, portapettorale, manicotti e cappellino per gli iscritti alla EPIC e alla SKY; t-shirt e manicotto per chi affronta la SCENIC e t-shirt per i partecipanti alla ZMAKANÀ.

A tutti i finisher è inoltre riservata la medaglia, che quest'anno torna a essere realizzata in metallo color oro come quello delle storiche miniere di Pestarena: a forma di scudetto, riporta il logo della manifestazione e ha il cordino in pendant con i colori rappresentativi dell'evento. Un riconoscimento che resta, molto oltre il giorno della gara, a ricordare l'impresa.

MEHT Village

A Macugnaga, in frazione Staffa, il Village sarà il primo punto di contatto con il MEHT: i partecipanti ritireranno pettorale e pacco gara ma potranno anche visitare e vivere un'area espositiva dove atleti, aziende del settore e operatori dell'outdoor si incontrano e si confrontano, tra stand dedicati a partner e sponsor della manifestazione.

Aperto venerdì 31 luglio dalle 10 alle 19, sabato 1 agosto dalle 6 alle 22 e domenica 2 dalle 9 alle 12.

Ospitalità e guida spettatori

Chi partecipa al MEHT può abbinare la gara a una vacanza tra lago e montagna, soggiornando sul Lago Maggiore o scegliendo tra le strutture di Macugnaga: hotel, residence, appartamenti, campeggi, case vacanza o la Palestra Scuola Vanzone, gratuita fino a 70 persone. L'elenco completo è disponibile sul sito della competizione .

Per gli accompagnatori è online la guida spettatori , con le indicazioni per raggiungere i punti iconici del percorso e seguire il passaggio degli atleti. Disponibili anche la mappa delle aree di parcheggio .

Iscrizioni

Le iscrizioni online a tutte le gare del MEHT sono aperte fino alle 23:59 di mercoledì 29 luglio. Fino al 19 luglio è possibile iscriversi anche presso SPORTWAY Megastore, nei punti vendita di Gravellona Toce (Parco Commerciale Laghi, via Trattati di Roma) e Novara Pernate (via Novara 119).

Le iscrizioni restano aperte anche al MEHT Village il 31 luglio e l'1agosto, ma solo se il tetto MAX di iscritti per gara non sarà stato raggiunto.