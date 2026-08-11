Matilde Abelli ai Mondiali Under 20, debutto storico per l'Atletica Cogne Aosta

L'atleta classe 2008 Matilde Abelli ha scritto una pagina storica per l'Atletica Cogne Aosta partecipando ai Campionati Mondiali Under 20 di Eugene, disputati dal 5 al 9 agosto sulla pista dell'Hayward Field.

Si tratta della prima atleta donna nella storia ultraottantennale della società a indossare la maglia della Nazionale italiana in una manifestazione internazionale, affiancandosi ai nomi maschili che in passato hanno vestito l'azzurro come Eddy e Laurent Ottoz.

Nel corso della manifestazione la quattrocentista ha ottenuto la semifinale nella prova individuale dei 400 metri, chiudendo al 17° posto complessivo con il tempo di 54”27 dopo aver superato le batterie in 53”88. Nelle prove di squadra ha contribuito alla promozione di due nuovi record italiani Under 20: nella 4x400 mista (12° posto finale in 3’22”97) e nella 4x400 femminile, con cui ha conquistato la finale mondiale chiusa poi al 7° posto complessivo.

La convocazione azzurra è arrivata a coronamento di una stagione in costante crescita, guidata ad Aosta dal tecnico Maurizio Pascale insieme a Marco Menchini e Luca Chirio. Durante l'anno l'atleta ha conquistato il titolo italiano Juniores a Caorle (53”28) e ha stabilito i record regionali Under 20 sia nei 400 metri sia nei 200 metri.

Soddisfazione per il percorso e per l'impatto di questa prima esperienza internazionale è stata espressa sia dallo staff tecnico sia dal presidente della società Roberto Renda.