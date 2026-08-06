Aosta si prepara a volare: il 22 agosto torna "Asta in Piazza", lo spettacolo internazionale del salto con l'asta conquista il cuore della città

Il centro storico di Aosta è pronto a trasformarsi ancora una volta in una scenografica pedana di atletica. Sabato 22 agosto, a partire dalle 19.30, Piazza Chanoux ospiterà una nuova edizione di "Asta in Piazza", il meeting che negli anni è riuscito a portare una delle discipline più spettacolari dell'atletica leggera, il salto con l'asta, nel cuore della città, trasformando uno degli spazi simbolo del capoluogo valdostano in un autentico palcoscenico internazionale.

L'appuntamento torna grazie alla volontà del Comune di Aosta e dell'Assessorato allo Sport, che hanno scelto di confermare l'evento nel calendario ufficiale delle manifestazioni cittadine, riconoscendone il valore sportivo ma anche turistico e promozionale. Dietro al successo dell'iniziativa c'è soprattutto il lavoro degli organizzatori di Area Sport, titolare del marchio "Asta in Piazza", che insieme ad Atletica Cogne Aosta, partner tecnico della manifestazione, hanno saputo far crescere negli anni un progetto diventato oggi un punto di riferimento nel panorama nazionale degli eventi di atletica fuori dagli stadi. Un impegno organizzativo importante, sostenuto anche da partner privati che continuano a credere in una manifestazione capace di coniugare spettacolo, promozione del territorio e grande sport.

L'assessora allo Sport Alina Sapinet ha sottolineato come "Asta in Piazza rappresenta uno degli appuntamenti sportivi più significativi del calendario estivo della nostra città ed è capace di coniugare sport di alto livello, spettacolo e valorizzazione del centro storico", evidenziando che "trasformare Piazza Chanoux permette di avvicinare cittadini e visitatori al salto con l'asta, rendendo lo sport accessibile e coinvolgente anche per chi normalmente non frequenta gli impianti sportivi". L'assessora ha inoltre ricordato che l'Amministrazione comunale crede "fortemente in iniziative che portano lo sport tra le persone, promuovendo i suoi valori di impegno, passione e inclusione", sottolineando infine come manifestazioni di questo livello contribuiscano "a rafforzare l'immagine di Aosta come città dinamica, capace di ospitare eventi di qualità che attraggono pubblico e sportivi di fama nazionale e internazionale, generano ricadute positive sul territorio e valorizzano il lavoro degli organizzatori che, con competenza e dedizione, rendono possibile questo spettacolo".

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Parole che fotografano bene la filosofia di una manifestazione che negli anni è cresciuta costantemente, diventando anche uno strumento di promozione economica e turistica. Portare nel centro cittadino un evento sportivo di questo livello significa infatti aumentare la visibilità della città, favorire la presenza di visitatori e offrire un'importante vetrina alle attività commerciali del centro storico, in un periodo strategico della stagione estiva.

Anche quest'anno non mancherà la dimensione sociale. Nel solco della tradizione che accompagna il meeting fin dalla sua nascita, gli organizzatori hanno scelto di riservare uno spazio alle realtà del volontariato valdostano. Le associazioni individuate per l'edizione 2026 sono la delegazione valdostana di AICE e il gruppo Valle d'Aosta per Dynamo Camp, che potranno contare su una significativa visibilità attraverso il maxi schermo installato in piazza e sui pettorali degli atleti. Un'iniziativa che rafforza il messaggio di uno sport capace di unire competizione, solidarietà e attenzione al territorio.

Dal punto di vista tecnico, il meeting arriva in un momento particolarmente significativo della stagione internazionale. Dal 10 al 16 agosto si svolgeranno infatti a Birmingham i Campionati Europei di atletica leggera e diversi protagonisti della rassegna continentale potrebbero proseguire la propria stagione agonistica proprio ad Aosta, trasformando "Asta in Piazza" in una sorta di prestigioso prolungamento dell'appuntamento europeo.

Gli organizzatori stanno lavorando da mesi per costruire un cast di assoluto valore internazionale e, come già avvenuto nelle passate edizioni, non escludono un annuncio destinato a far parlare il mondo dell'atletica. Sono infatti in corso contatti avanzati con una vera icona dello sport mondiale, una presenza che, se confermata, rappresenterebbe un autentico colpo di prestigio per il meeting valdostano, consolidandone ulteriormente il posizionamento tra gli appuntamenti internazionali più interessanti del calendario del salto con l'asta.

Intanto il livello tecnico è già garantito dai primi nomi ufficializzati. Nella gara femminile saranno presenti Sonia Malavisi, Maryna Kylypko, vincitrice dell'edizione 2025, Great Nnachi, Maria Roberta Gherca e la tedesca Sarah Franziska Vogel. Nella competizione maschile sono invece confermati Oleksandr Onufriiyev, Simone Bertelli, il campione uscente Geronimo Seric e Leonardo Scalon. Proprio Kylypko e Seric, vincitori dello scorso anno, torneranno ad Aosta indossando uno speciale pettorale celebrativo dedicato ai campioni uscenti.

Sul fronte della comunicazione arriva un'altra importante novità. L'edizione 2026 segna infatti un significativo salto di qualità grazie all'accordo raggiunto con Sky Sport, che dedicherà uno spazio specifico alla manifestazione all'interno della propria programmazione. Una vetrina nazionale che offrirà ulteriore visibilità non soltanto al meeting, ma all'intero territorio valdostano, confermando la capacità dell'evento di superare i confini regionali e di promuovere Aosta davanti a un pubblico molto più ampio.

Ad accompagnare il conto alla rovescia verso il meeting è anche un'originale iniziativa di storytelling digitale. Sui canali social di Area Sport Aosta è infatti online una mini-serie composta da 10 episodi, dedicata al personaggio de "L'Uomo qualunque", un uomo comune che, dopo aver visto in televisione le imprese dei grandi campioni come Armand Duplantis, decide con ironia di cimentarsi nel salto con l'asta. Un racconto leggero e coinvolgente che culminerà proprio durante la serata di Piazza Chanoux, contribuendo ad avvicinare il grande pubblico a una disciplina tanto spettacolare quanto complessa.

L'edizione 2026 si presenta dunque come una delle più ambiziose di sempre. Merito di un'organizzazione che continua a investire con determinazione per portare ad Aosta grandi campioni, spettacolo e innovazione, facendo crescere anno dopo anno una manifestazione ormai riconosciuta ben oltre i confini valdostani. "Asta in Piazza" dimostra come lo sport possa diventare un potente strumento di promozione del territorio, di valorizzazione del centro storico e di costruzione dell'identità di una comunità. Per una sera, il cuore di Aosta non sarà soltanto una piazza: diventerà il punto d'incontro tra eccellenza sportiva, turismo, solidarietà e capacità organizzativa, confermando che anche una città alpina può ritagliarsi un posto di primo piano sulla scena internazionale.