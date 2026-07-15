InRun in campo per il Vertical du Chanté e una raccolta fondi (Foto)

InRun scende nuovamente in campo, questa volta anche per un'iniziativa benefica. In occasione della seconda edizione del Vertical du Chanté, in programma a Valpelline mercoledì 29 luglio, l'associazione lancia una raccolta fondi per acquistare un defibrillatore da donare ai volontari del Soccorso della Valpelline.

Una corsa alle donazioni (disponibile su GoFundMe) che si affianca alla sfida verticale inserita nel circuito regionale dell'Associazione Valdostana Martze a Pià. Il percorso della gara di sola salita è breve, ma impegnativo: 1,8 chilometri che nascondono 400 metri di dislivello positivo.

Una prova che non metterà in palio soltanto il successo di giornata, ma servirà anche per assegnare il Trophée de la Montée, la speciale combinata che terrà conto sia del risultato di Valpelline sia della cronoscalata Introd-Les Combes, disputata a fine maggio.

Dopo l'esperienza di Introd, sarà nuovamente riproposto il Team Vertical Challenge, la prova non competitiva aperta alle squadre formate da tre concorrenti. Un modo diverso per correre, un'esperienza condivisa con una sola regola: avere almeno una donna per ogni team. Nessuna classifica e, per partecipare, sarà sufficiente presentare il certificato medico di buona salute.

In gara anche i più giovani: intorno a Valpelline saranno allestiti due percorsi dedicati alle categorie Esordienti e Ragazzi, mentre tutti gli altri, dai Cadetti in avanti, si confronteranno sullo stesso tracciato riservato agli adulti.

Dopo la fatica, il terzo tempo. Atleti e accompagnatori potranno ritrovarsi a tavola per gustare la tipica Seupa à la Vapelenentse, trasformando la serata in un'occasione di incontro e condivisione, oltre l'aspetto agonistico.

Le iscrizioni potranno essere effettuate solamente online, attraverso il portale https://www.irunning.it/, entro e non oltre domenica 26 luglio. Sono oltre cento gli atleti che hanno già confermato la propria partecipazione.

Subito dopo il Vertical du Chanté, la Valpelline si preparerà ad accogliere gli oltre 800 concorrenti che venerdì 4 e sabato 5 settembre si ritroveranno per il Collontrek, la passeggiata biennale tra Bionaz e Arolla con il suggestivo attraversamento del ghiacciaio e del Col Collon.