Equitazione integrata: pioggia di medaglie per l'Avres di Nus a Cislago

Ottimi risultati per i binomi dell’Avres di Nus che domenica 17 maggio hanno partecipato al Circuito Sport Integrati – Specialità Dressage

/ Concorso Promozionale Dressage FISE, organizzato da AGRES ONLUS ASD presso il centro ippico Garden Horses a Cislago in provincia di Varse.

La trasferta lombarda ha regalato grandi soddisfazioni agli atleti valdostani, protagonisti di una giornata ricca di piazzamenti e vittorie nelle diverse categorie in programma.



Nel Novice Test è arrivato il primo posto per Francesca Nieroz in sella a Havanna, autrice di un’ottima prova che le ha permesso di conquistare il gradino più alto del podio.



Nel Test Preparatorio 1B, successo per Manuel Voyat con Allisto, mentre Alice Vallet, in sella a Havanna, ha ottenuto un eccellente secondo posto.



Grande risultato anche nel Test Preparatorio 2, dove Marco Accordi ha conquistato la prima posizione in sella a Allisto, precedendo il

compagno di squadra Alessandro Trevisan, secondo sempre con Allisto.



Infine, nel Test Preparatorio 2B, secondo posto per Matteo Bechere con Havanna e terza posizione per Michelle Vesan, anch’essa in sella a Havanna.



Una giornata molto positiva per l’Avres di Nus, che conferma ancora una volta l’impegno e la qualità del lavoro svolto nell’ambito degli sport equestri integrati, valorizzando inclusione, passione e crescita sportiva degli atleti.