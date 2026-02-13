Martina Saroglia ai Campionati Italiani Indoor: appuntamento tricolore ad Ancona

Questo fine settimana segna un momento fondamentale nella crescita sportiva di Martina Saroglia. L'atleta sarà infatti impegnata ad Ancona, presso il PalaCasali, per i Campionati Italiani Indoor Allieve, dove difenderà i propri colori nella gara di salto con l’asta.
Per Martina si tratta della prima esperienza in un Campionato Italiano di categoria. Questo importante appuntamento giunge a coronamento di una stagione invernale estremamente positiva, culminata lo scorso 1° febbraio ad Aosta con il raggiungimento del proprio primato personale di 3,00 metri. Una misura che non rappresenta solo un traguardo significativo, ma un solido punto di partenza per puntare a nuovi obiettivi.
L'atleta, seguita con attenzione dall’allenatore Fulvio Assanti, affronterà la pedana marchigiana con uno spirito propositivo: l'obiettivo è vivere appieno l'intensità dell'esperienza tricolore, valorizzando il percorso di crescita compiuto finora. Martina scenderà in campo con la determinazione necessaria per confrontarsi e migliorarsi anche in un contesto tecnico di alto livello come quello nazionale.
L'appuntamento è fissato per domenica 15 febbraio alle ore 12:35, momento in cui prenderà il via la finale diretta che assegnerà il titolo italiano.
È possibile consultare l'elenco completo degli iscritti al seguente link:
Iscrizioni e Risultati - FIDAL