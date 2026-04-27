Aosta Nuoto protagonista a Lodi e alla Coppa Los Angeles: pioggia di medaglie per Esordienti e Assoluti

Un fine settimana intenso e ricco di soddisfazioni quello appena concluso per l’Aosta Nuoto ASD, capace di distinguersi su due prestigiosi fronti nazionali. Mentre i giovanissimi Esordienti A hanno dato battaglia a Lodi, la squadra Assoluti ha affrontato i primi test in vasca lunga alla Coppa Los Angeles, confermando la crescita costante di tutto il movimento.



Da un lato, gli Esordienti A hanno preso parte alla “1ª Young Swimmer Edition Trofeo Città di Lodi” presso la Piscina Faustina Sporting Club di Lodi, accompagnati dal coach Mattia Castiglioni. Dall’altro, la squadra Assoluti è stata protagonista alla “1° Coppa Los Angeles Summer Edition”, sotto la guida dei tecnici Edoardo Giovannetti e Federico Gottardi.



ESORDIENTI A – CONVOCATI



Di seguito l’elenco degli atleti convocati, in ordine alfabetico

Alessandra Palma, Alice D'Introno, Aylin Sacchet, Carlotta Santomassimo, Cecilia Fazari, Chloé D'Herin, Edoardo Giuliani, Francesco Amendolia, Francesca Chira, Gerardo Fazari, Jacopo Daddi, Lianna Quintana Batista, Lisa Nachtmann, Ludovica Romeo, Marta Giannelli, Martina Ines Norbiato, Rebecca Cantelli, Solidea Roggero, Sophie Chuc, Tommaso Macrì, Vincenzo Caruso



RISULTATI E PODI



Prestazioni di grande rilievo per i giovani atleti aostani, che hanno

conquistato numerosi piazzamenti sul podio:



50 farfalla 2014: Francesco Amendolia – 2° posto 36"10

200 dorso 2013: Gerardo Fazari – 3° posto 2'42"47

800 stile libero femminile 2014: Francesca Chira - 2° posto 11'32"37

800 stile libero maschile2013: Gerardo Fazari – 3° posto 10'40"67

200 stile libero femminile 2014: Francesca Chira - 3° posto 2'39"85

50 stile libero femmine 2014:

Chloé Dherin – 2° posto 32"38

Marta Giannelli – 3° posto 33"32

50 stile libero femmine 2015: Rebecca Cantelli – 3° posto 34"90

100 rana:

Femmine 2014

Francesca Chira – 2° posto 1'31"51

Maschi 2014

Tommaso Macrì – 2° posto 1'32"92



100 dorso femmine 2015:



Rebecca Cantelli – 1° posto 1'29"96



Alessandra Palma – 2° posto 1'30"26



50 rana femmine 2014: Francesca Chira – 2° posto 41"41



50 rana femmine 2015: Rebecca Cantelli – 2° posto 47"23



STAFFETTE:

4x100 mista maschile: (Fazari, Macrì, Amendolia, Caruso) – 2° posto

5'18"83



4x50 stile libero femmine 2014: (Giannelli, Dherin, Roggero, Chira) –

1° posto 2'10"75



4x100 stile libero femmine: (Chira, Dherin, Roggero, Giannelli) – 3°

posto 5'02"52



Un bottino di medaglie importante che conferma l’ottimo stato di salute del settore giovanile.



Soddisfazione anche da parte del presidente Paolo Fazari: “Siamo molto contenti della partecipazione al trofeo di Lodi e delle numerose

medaglie conquistate dai nostri Esordienti. È il segnale concreto del lavoro che stiamo portando avanti su tutto il settore giovanile.”



SQUADRA ASSOLUTI – CONVOCATI



Per la Coppa Los Angeles – Summer Edition sono stati convocati:

Albace, Baraldi, Corinne Desandré, Petra Favre, Annamaria Fazari, Aurora Furfaro, Chloé Gerbaz, Giada Griso, Iris Guglielmo, Valeria Gutu, Sonia Lytvynenko, Beatrice Mazzone, Maya Melotto Sureda, Emma Morsetti, Elena Navarretta, Alice Padalino, Alysée Petey, Greta Vicentini, Giorgia Vicentini, Thomas Arghittu, Davide Carere, Maxim Chuc, Matteo Espositi, Davide Merighi, Elia Nachtmann, Carlo Rasini, Mattia Savoia.



RISULTATI



FEMMINE

50 stile libero

Corinne Desandré 5ª – 27.36

Maya Melotto Sureda 39ª – 29.58



100 stile libero

Maya Melotto Sureda 25ª – 1’02.02



50 farfalla

Corinne Desandré 3ª – 28.82



100 farfalla

Corinne Desandré 3ª – 1’04.91



50 rana

Valeria Gutu 13ª – 36.10

Beatrice Mazzone 20ª – 36.97



MASCHI



50 rana

Matteo Espositi 3° – 30”31



100 rana

Matteo Espositi 2° – 1’07”02



200 rana (maschi)

Matteo Espositi 9° – 2’30.50

Questa gara è stata il primo approccio alla vasca lunga,” ha spiegato il tecnico Federico Gottardi. “I ragazzi hanno cercato nuove soluzioni tecniche uscendo dai riferimenti abituali. È un passaggio fondamentale per arrivare pronti agli obiettivi di fine stagione”.





Il prossimo impegno vedrà protagonista l'intera squadra al 40°Meeting Nazionale “CITTÀ DI NOVARA”, in programma il 10 maggio.

