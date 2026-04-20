Nuoto: Aosta Nuoto, segnali forti da Torino, gli Esordienti A convincono in vasca lunga

Non era una semplice uscita, ma un banco di prova vero. E l’Aosta Nuoto risponde presente. Nel fine settimana del 18 e 19 aprile, alla II Manifestazione Esordienti A di Torino, i giovani rossoneri hanno affrontato la vasca lunga da 50 metri con personalità e concretezza, offrendo indicazioni più che positive sul loro stato di forma.

La scelta tecnica era chiara: pochi atleti, selezionati e messi alla prova su gare impegnative. Il gruppo convocato da Mattia Castiglioni – Francesco Amendolia, Francesca Chira, Gerardo Fazari, Marta Giannelli e Tommaso Macri – ha risposto con prestazioni solide, nonostante i carichi di lavoro ancora importanti.

A brillare è stato soprattutto Francesco Amendolia, autore di una prova di spessore nei 200 farfalla: secondo posto e un ottimo 2’58”6 che conferma qualità tecniche e margini di crescita. Sul podio anche Tommaso Macri, terzo nei 200 rana in 3’17”2, capace di gestire con maturità una gara tatticamente complessa.

Molto convincente anche Francesca Chira, tra le più versatili del gruppo: quarto posto nei 50 dorso (38”10) e due ottavi nei 50 rana (41”7) e nei 200 misti (2’56”0), a testimonianza di una polivalenza preziosa. Gerardo Fazari, invece, si conferma atleta instancabile: sesto nei 50 dorso (35”50), settimo nei 400 misti (6’02”4) e nei durissimi 1500 stile libero (20’27”50), dove ha mostrato resistenza e carattere.

Al termine della trasferta, il tecnico Castiglioni ha chiarito il senso dell’operazione: una scelta mirata, costruita in funzione dei prossimi Campionati Regionali. L’obiettivo non era il picco prestativo immediato, ma la costruzione: ritmo gara, adattamento alla vasca lunga e ricerca di riferimenti cronometrici utili per migliorare anche le posizioni in batteria.

I segnali, in questo senso, sono incoraggianti. I tempi iniziano a scendere, la gestione delle gare migliora e i dettagli tecnici – spesso decisivi – stanno emergendo con maggiore precisione.

Ora la stagione entra nella fase calda. Il prossimo weekend vedrà l’Aosta Nuoto impegnata su due fronti: gli Esordienti A saranno protagonisti in Lombardia al Trofeo Città di Lodi – Young Swimmer Edition, mentre gli Assoluti torneranno a Torino per la prima tappa della Coppa Los Angeles Summer Edition.

Il lavoro inizia a dare frutti. E la sensazione è che il meglio debba ancora venire.