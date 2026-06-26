Golf giovanile: Sciocchetti Bois e Fiabane trionfano a Cervinia nel circuito "Teodoro Soldati"

Il circuito federale giovanile intitolato alla figura di Teodoro Soldati, prosegue il suo percorso coinvolgendo a livello interregionale i migliori under 18 di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e mercoledì 24 giugno ha fatto tappa sulle uniche diciotto buche valdostane del Golf del Cervino.

Ai duemila metri, al cospetto di una giornata di piena estate, i due giocatori valdostani in gara si sono distinti. Mathias Sciocchetti Bois (Golf club Courmayeur) ha fatto propria la classifica generale del lordo medal concludendo il percorso in 71 colpi, +2 sul par del campo.

Le prime nove buche sono state più tribolate, chiuse in 38 colpi. Decisamente più performante la fase discendente dell’impegno dove il golfista di La Salle ha recuperato sui primi, e con 33 colpi si è imposto con tre lunghezze di vantaggio su Carlo Bertero del golf Torino La Mandria, secondo con 74 colpi, mentre Niccolò Roselli (Golf Continental Verbania) si è guadagnato la terza posizione con 76.

Altrettanto positiva la performance del giovane golfista di Gressan Federico Fiabane (GC Aosta Brissogne) che chiudendo al quinto posto della classifica generale, con 79 colpi, si è guadagnato la prima posizione nella classifica riservata agli under 12.

A precedere l’appuntamento di Cervinia, sul campo del Golf club Cherasco si è giocato da sabato 20 a lunedì 22 giugno l’annuale trofeo Chiocciola d’Oro sulla distanza di 54 buche.

Nelle tre giornate, accompagnate da un caldo che ha complicato non poco la prestazione dei protagonisti impegnati sulle 18 buche del tracciato di gara, si è positivamente espresso il 19enne valdostano del Royal Park Roveri Emanuele Giachino che ha concluso la propria gara al settimo posto della classifica del lordo. Il 19enne di Excenex ha chiuso con 216 colpi (72-74-72) due colpi in più del par del campo, dieci colpi in più rispetto al vincitore, il compagno di sodalizio Mattia Siccardi (Royal Park Roveri) che si è imposto con 206 colpi, davanti a Luca Rimauro (Monticello), secondo con 208 colpi, mentre la terza posizione, a soli 4 colpi da Emanuele, è andata a Lorenzo Cesare (Biella Betulle) che si è guadagnato il bronzo chiudendo con 212 colpi.

Sul campo di gara anche il giovane aostano Federico Muzi Falconi (Royal Park Roveri) che ha concluso 36esimo con 242 colpi (77-80-85), nono della categoria Cadetti under 16.