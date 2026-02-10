Creux vola nel lungo e Benati domina il cross: l'atletica valdostana celebra i suoi nuovi campioni

Un fine settimana da incorniciare per l’Atletica Cogne Aosta, capace di imporsi con forza sia tra le mura del Palaindoor sia sul tracciato tecnico di Sarre. Tra i Cadetti emerge il talento di Anais Creux, capace di conquistare il titolo regionale nel salto in lungo con la misura di 4m32 (nuovo PB) e di sfiorare il bis nell'alto, dove ha ottenuto l'argento valicando 1m33.

Sempre in pista, ottime notizie arrivano dagli ostacoli: Reine Fleur Lucianaz, al debutto assoluto, ha strappato un prezioso secondo posto nei 60hs fermando il cronometro a 10”35. Nel settore maschile, balzo in avanti per Matteo Debernardi che nell'alto sale fino a 1m45, migliorando il proprio record personale di ben 10 centimetri. Da segnalare anche la prova di spessore fuori gara di Eleonora Delio, che con 4m64 nel lungo ha dimostrato una crescita costante.

Dalla pista al fango di Sarre, dove domenica sono andati in scena i Campionati Regionali di Cross. Tra i Master, spicca la prova di forza di Alessandro Benati, primo nella categoria SM45 e terzo assoluto nella 6km con il tempo di 21’00”9. Vittorie di categoria anche per Elisa Vitton Mea (SF45) e Sabrina Bidese (SF55), mentre nel cross corto femminile (3km) Francesca Milani ha conquistato un solido secondo posto, ha fermato il cronometro su 12’38”6.

Per la categoria Ragazze, impegnate nel cross da 1 km, Margherita Abelli ha conquistato il 3° posto con il tempo di 3’49”0. Al maschile, sulla stessa distanza, Philippe Rosaire ha chiuso al 2° posto in 3’36”8, seguito da Luca Scaramuzza, 8° in 3’55”5, e Davide Pizzi, 11° in 4’05”0.

In programma anche le gare riservate alla categoria Esordien4 10 anni, sul percorso da 500m: 4° posto per Gilles Sapinet in 2’25”2, 13° Jacopo Stella in 2’53”2, 14° MaOa Stella in 2’55”5, 17ª Diana Ferrarese in 3’14”5 e 18° Salvatore Marasco in 3’29”5.

Per le categorie Esordien4 5–8 anni, impegnate sul tracciato da 400m, 8° posto per Federico Landi in 2’57”5, 13° Giovanni Cremaschi in 3’09”6, 14° Lombardi Bondaz in 3’13”7, 16ª Camilla Adami in 3’31”6.

Il vivaio non è stato a guardare: nelle categorie giovanili si sono messi in luce Philippe Rosaire (2° tra i Ragazzi) e Margherita Abelli (3ª tra le Ragazze), a conferma di un movimento in salute che parte dagli Esordienti fino ai veterani.

Tutti i dettagli e le classifiche complete sono consultabili sul portale ufficiale della FIDAL Valle d'Aosta.



