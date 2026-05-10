Endurance: Bella gara di Pisano e Rocher a Montalcino: crescono i binomi valdostani

Importanti risultati per i binomi valdostani dell’endurance impegnati nel fine settimana a Montalcino, sede del Campionato italiano di Endurance. Tra venerdì 8 maggio, giornata dedicata agli junior nella 120 chilometri, e sabato 9 maggio, con la prestigiosa 160 chilometri senior, le portacolori dell’ASD Equi.libres du Mont Blanc hanno dimostrato qualità, preparazione e tenacia su un tracciato estremamente tecnico e selettivo.

La trasferta toscana si è rivelata particolarmente impegnativa. I percorsi di Montalcino, infatti, sono noti per i continui dislivelli e per un terreno duro e insidioso che mette a dura prova cavalli e cavalieri, rendendo ancora più significative le prestazioni delle atlete valdostane.

Nella giornata di venerdì, nella categoria CEIYJ2* riservata agli junior sulla distanza dei 120 chilometri, Lisa Rocher, in sella ad Anouk des Baraques, ha gestito la prova con grande lucidità e regolarità, chiudendo la gara in 15ª posizione con una media di 16,3 chilometri orari. Un risultato prezioso che conferma il percorso di crescita della giovane atleta valdostana nel panorama nazionale della disciplina.

Ai nastri di partenza anche la compagna di squadra Giorgia Pisano su AMH Hassan. Dopo una gara condotta con determinazione e buoni riscontri cronometrici, il binomio ha dovuto interrompere la prova dopo 100 chilometri. Resta comunque la conferma di una coppia competitiva e affidabile anche sulle lunghe distanze.

Sabato spazio alla prova regina del Campionato italiano, la durissima 160 chilometri senior. A distinguersi è stata Martina Pisano in sella a Monello Alfabia, capace di completare la maratona equestre in 14ª posizione, facendo segnare un’eccellente media complessiva di 16,9 chilometri orari. Una prestazione di prestigio che consolida il valore dell’amazzone valdostana ai vertici dell’endurance nazionale.