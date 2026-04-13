Endurance: pioggia di podi per i binomi valdostani a Montaldeo

I portacolori rossoneri dell’endurance tornano dalla trasferta piemontese di domenica 12 aprile con un ricco bottino di podi e ottimi

risultati. I binomi valdostani si sono confrontati nelle diverse lunghezze del concorso nazionale di Montaldeo, in provincia di Alessandria, valido come 2° Tappa di Campionato Regionale Piemonte – Valle d’Aosta.



Grande soddisfazione in casa del CI San Maurizio dove Gaia Commod in CENB 81 km, in sella a Stella De Ghazal, ha ottenuto un ottimo 2°

posto, dopo una bellissima volata finale verso il traguardo che per solo un millesimo di secondo non le ha permesso di conquistare il gradino più alto del podio. Ma le soddisfazioni in casa San Maurizio non terminano qui, visti gli ottimi risultati della categoria Debuttanti

U14, con due splendidi 1º e 2º posto per Cecilia Ferretti in sella a Quixia e Camilla Commod in sella a Afrodite by Opera, adesso pronte per

la categoria successiva. Nella categoria Debuttanti buon 9º posto per Italo Travostino in sella a Mombasa Bosana.



Trasferta ricca di soddisfazioni anche per i colori dell’associazione Equilibres du Mont Blanc dove Letizia Bruno Crema, in sella a Dracaris, conquista il 5° posto con una prova solida, e Amelie Garin, insieme a Santiago Al Shaqab, chiude con un buon 9° posto. Per entrambe le amazzoni, che hanno gareggiato nella CENA 40 km, grande la soddisfazione non solo per i risultati ma anche per l’ottenimento delle qualifiche ottenute per la categoria superiore.

