Golf: A Lignano i valdostani si fermano dopo due giornate: Schiocchetti Bois e Subet fuori dal taglio

Si è conclusa dopo le prime due giornate l'avventura dei due giovani golfisti valdostani impegnati ai Campionati italiani della categoria Ragazzi, andati in scena da martedì 16 a giovedì 18 giugno sul green di Lignano Sabbiadoro. Mathias Schiocchetti Bois, portacolori del Golf Club Courmayeur, e Alessandro Subet, tesserato per il Golf Club Cervino, non sono infatti riusciti a superare il taglio che riservava l'accesso al terzo e conclusivo giro ai migliori sessanta classificati.

Schiocchetti Bois ha chiuso la propria prova al 102° posto con uno score complessivo di 159 colpi, frutto di un primo giro in 80 e di un secondo in 79, mostrando un lieve miglioramento nella seconda giornata ma senza riuscire a recuperare il terreno necessario per rientrare tra i qualificati.

Poco più indietro Alessandro Subet, che ha terminato la competizione al 112° posto con 165 colpi complessivi. Per il giovane atleta del Golf Club Cervino il bilancio è stato di 82 colpi nella giornata inaugurale e 83 nel secondo giro, un risultato che non gli ha consentito di proseguire la competizione.

La manifestazione ha comunque confermato il livello sempre più elevato del golf giovanile italiano. A conquistare il titolo di Campione d'Italia Ragazzi 2026 è stato il toscano Paolo Perrino, Giocatore di Interesse Nazionale e tesserato per il Royal Park I Roveri, protagonista assoluto del torneo fin dalla prima giornata. Sul percorso par 72 ha firmato tre prove di altissimo livello in 66, 67 e 69 colpi, chiudendo con uno straordinario totale di 202 colpi, quattordici sotto il par.

La lotta per il titolo è rimasta aperta fino all'ultima buca grazie a Davide Maltese, che ha conquistato la medaglia d'argento con 203 colpi (66-69-68), ad appena una lunghezza dal vincitore. Più staccato Simone Cavaliere del Montecchia Golf, salito sul terzo gradino del podio con 207 colpi grazie a tre solidi giri consecutivi in 69.

Per i due giovani valdostani l'esperienza tricolore rappresenta comunque un'importante occasione di crescita e un prezioso banco di prova in un contesto nazionale di altissimo livello, dal quale ripartire con maggiore esperienza in vista dei prossimi appuntamenti della stagione.