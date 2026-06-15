Golf: I giovani talenti del Circuito Soldati protagonisti a Brissogne

Sabato 13 giugno, le nove buche del Golf club Aosta Brissogne hanno ospitato la tappa interregionale giovanile del circuito Teodoro Soldati. Una quarantina i giovani che hanno preso parte alla competizione, sui green, par 60, guidati dal circolo diretto del Presidente Dario Comé. Nella classifica del lordo maschile ad imporsi è stato Tommaso Falla (Roveri) con 61 colpi, davanti al compagno di club Gregorio Nadalin che con 63 colpi si è guadagno la piazza d’onore. Tre invece i giocatori che hanno condiviso la terza piazza con 65 colpi, Andrea Boiardi (Verbania), Gabriele Gattiglia (Rapallo) e Niccolò Roselli (Verbania). Nelle posizioni di rincalzo i due valdostani in gara, Federico Muzi Falconi (Roveri) che con 71 colpi ha chiuso in nona posizione, mentre più indietro in classifica si è attestato Alessandro Subet (Cervino) che ha pagato una giornata sotto tono piazzandosi al 21esimo posto della classifica con 79 colpi.

Cinque le ragazze iscritte, tutte del Royal Park I Roveri. Nella classifica del lordo la prima posizione l’ha centrata Vittoria Laganà con 73 colpi, davanti a Aurora Rosina (79) e Vittoria Laganà (81).

Gran Premio Monticello

Da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno si è giocato sui green del comasco, la tre giorni del Gran Premio Monticello, gara nazionale che ha visto la presenza di un numero importante di giocatori di altissimo livello nel ranking italiano. A dimostrazione di ciò, il podio, occupato integralmente da tre giocatori della categoria Ragazzi (under 18). La vittoria è andata al Giocatore di Interesse Nazionale, Simone Cavaliere (Montecchia) che, sul tracciato di 18 buche, par 72, ha sempre abbondantemente chiuso con giri strabilianti (65-68-71) chiudendo con un totale di 204 colpi, -12 dal par. La seconda piazza l’ha guadagnata Paolo Perrino (Roveri) che ha concluso con 208 colpi (70-70-68) -8 sul par; stesso risultato finale ottenuto da Christian Fantinelli (Olgiata) che si è guadagno la terza piazza (69-71-68). Nel ricco numero di partecipanti, uno solo tra i golfisti valdostani, Mathias Sciocchetti Bois (GC Courmayeur) che non ha superato il taglio, giocando solo le prime 36 buche, chiudendo 83esimo con 78 colpi nella prima giornata e 82 nella seconda.

Campionati italiani Ragazzi

Da martedì 16 a giovedì 18 giugno compresi, sulle 18 buche del Golf Lignano, si giocano i Campionati italiani della categoria Ragazzi. Sul green friulano saranno protagonisti Mathias Sciocchetti Bois (Golf club Courmayeur) e Alessandro Subet (Golf club Cervino).