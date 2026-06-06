Golf: Nel Trofeo Caffè Vergnano di Torino, bravi Julian Faccini ed Emanuele Giachino

La tre giorni del Trofeo Caffè Vergnano, andata in scena da mercoledì 3 a venerdì 5 giugno sui green del Circolo Golf Torino, ha offerto un banco di prova di livello alto, con diversi giocatori di interesse nazionale al via. In questo contesto competitivo erano presenti anche cinque giovani golfisti valdostani, impegnati a misurarsi su 54 buche impegnative.
Il miglior risultato arriva da Julian Faccini (Royal Park I Roveri), che chiude al 30° posto con un totale di 228 colpi, frutto dei giri 78-75-75. Una prova solida e abbastanza costante, soprattutto nelle ultime due giornate.
Stesso totale complessivo anche per il 19enne di Excenex Emanuele Giachino, anch’egli tesserato Royal Park I Roveri: 228 colpi con parziali 77-75-76. Per lui però il conteggio delle posizioni lo colloca al 32° posto finale, per il gioco delle classifiche avulse.
Buona anche la prestazione di Mathias Sciocchetti Bols (Golf Club Courmayeur), che chiude al 47° posto con 236 colpi complessivi (76-81-79), mantenendosi in una fascia centrale della graduatoria.
Non superano invece il taglio dopo le prime due giornate Federico Muzi Falconi (Royal Park I Roveri), che con 168 colpi totali (87+81) si piazza al 64° posto, e Alessandro Subet (Cervino), che chiude le 36 buche con 172 colpi (86+86), terminando al 69° posto.
La vittoria del torneo va a Filippo Zeroli (Bogogno), che chiude con 211 colpi, 5 sotto il par, precedendo Lorenzo Fiori (Asiago) secondo con 213. Terzo gradino del podio per un altro Lorenzo Fiori (Lecco), che completa il podio a quota 215 in una classifica finale piuttosto ravvicinata nelle posizioni di vertice.