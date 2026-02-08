Atletica: Uno storico 7° posto per Nicole Dellio ai Campionati Italiani Juniores di Ancona

Ad Ancona, sabato 7 febbraio, l’atletica valdostana ha vissuto una giornata da incorniciare grazie a Nicole Dellio. Ai Campionati Italiani Juniores Indoor la giovane velocista ha centrato uno storico 7° posto nei 60 metri piani, confermandosi tra le migliori sprinter juniores d’Italia e portando il nome della Valle d’Aosta sul palcoscenico nazionale che conta.

La giornata di gara di Nicole è iniziata alle 12.30 con le batterie. Inserita nella prima serie, la valdostana ha sfoderato una partenza brillante e una prova solida, chiudendo in 7”68: nuovo primato personale e biglietto staccato per la semifinale. Un segnale chiaro, arrivato subito, che la direzione era quella giusta.

Nel primo pomeriggio, alle 14.50, Nicole è tornata in pista per la semifinale, correndo in settima corsia. Ancora una volta ha dimostrato grande personalità, abbassando ulteriormente il personale a 7”67, terzo posto di batteria e accesso meritato alla finale. Due gare, due record: non un caso, ma il frutto di una crescita ormai evidente.

La finale delle 18.00, dal livello tecnico altissimo, ha rappresentato il momento più atteso. Nicole ha difeso il settimo tempo di accredito e, al termine di una gara combattutissima, ha chiuso in 7”74, conquistando un prestigioso 7° posto italiano. Un risultato di assoluto rilievo, che pesa eccome se si guarda alla storia recente dell’atletica valdostana.

A fine gara, lucida e consapevole, Nicole ha commentato così la sua prestazione:

“Sono sicuramente soddisfatta dei risultati ottenuti oggi. Sia in batteria che in semifinale sono riuscita a migliorare il mio personale. Non sono completamente soddisfatta della finale, ma era la mia prima finale italiana indoor e affrontare tre turni di gara è stata una novità importante. Sono comunque molto contenta e motivata: non vedo l’ora di iniziare la stagione outdoor. Ringrazio i miei allenatori per il lavoro svolto con me, senza di loro questo percorso non sarebbe stato possibile”.

Nicole Dellio

Parole che raccontano maturità e fame sportiva, le stesse qualità sottolineate dagli allenatori Emiliano Vuillermoz ed Elia Franciscono:

“Siamo ovviamente molto contenti della prestazione di Nicole: due record personali nella stessa giornata e un settimo posto ai Campionati Italiani sono un risultato che parla da sé. Quest’anno è riuscita a lavorare con continuità durante la preparazione invernale, dopo i problemi fisici delle stagioni passate, e questo sta facendo la differenza. Apprezziamo molto anche il suo approccio alle gare importanti: Nicole riesce sempre a tirare fuori il meglio di sé, sia dal punto di vista fisico sia mentale”.

E lo sguardo è già avanti: “Negli ultimi Campionati Italiani, indoor e outdoor, ha sempre migliorato i propri personali. Guardiamo ora con grande ottimismo alla stagione outdoor, dove potrà dire la sua anche sui 100 metri”.

Un risultato che non è solo una bella pagina di sport, ma un segnale forte: il talento c’è, il lavoro paga e anche dalla Valle d’Aosta si può arrivare, corsia dopo corsia, a giocarsela con le migliori d’Italia.

Risultati ufficiali:

h$ps://www.fidal.it/risulta2/2026/COD14439/Index.htm