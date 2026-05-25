Golf, impresa a Carmagnola: Mathias Sciocchetti Bois firma un super secondo posto

Nella tre giorni del Trofeo Città di Carmagnola, appuntamento golfistico nazionale che si è tenuto nel circolo alle porte di Torino,

ottima prestazione per Mathias Sciocchetti Bois (Golf club Courmayeur), che si è distinto centrando una superba seconda posizione. Nella top ten anche Emanuele Giachino (Royal Park Roveri) che si è inserito al settimo posto.



A vincere la competizione è stato il 16enne ligure del Golf club Rapallo Gabriele Gattiglia che ha concluso con 220 colpi, staccando il

17enne di La Salle di quattro lunghezze. Il terzo gradino del podio è invece andato, con 226 colpi, a Leonardo Russo (Pinerolo-Pragelato).



Per Mathias l’impegno nel torinese è stato un costante crescendo.

Dopo una prima giornata chiusa nelle retrovie con 79 colpi, i 75 colpi del secondo giro gli hanno permesso di superare agevolmente il taglio, consapevole di poter fare ancora meglio. Il capolavoro è poi giunto nella terza giornata dove chiudendo 2 colpi sotto il par, con 70, ha realizzato il miglior assoluto, recuperando posizioni su posizioni, andando a inserirsi al secondo posto.



Prestazione di sostanza anche quella ottenuta da Emanuele Giachino, il 19enne di Excenex al termine della tre giorni ha concluso a 2 lunghezze dal podio, con 228 colpi, frutto di tre impegni in bella progressione (79-76-73).



Fuori dalle posizioni di vertice Julian Faccini (Royal Park Roveri) che ha concluso con 240 colpi al 24esimo posto, condizionato da una domenica sottotono (77-79-84)



Non ha superato il taglio Federico Muzi Falconi (Royal Park I Roveri), 67esimo nella classifica dopo i primi due giorni, non è entrato in feeling con il percorso, nelle retrovie a seguito di un 88 iniziale e un 93 che lo ha relegato nel fondo della classifica.