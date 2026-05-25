Nella tre giorni del Trofeo Città di Carmagnola, appuntamento golfistico nazionale che si è tenuto nel circolo alle porte di Torino,
ottima prestazione per Mathias Sciocchetti Bois (Golf club Courmayeur), che si è distinto centrando una superba seconda posizione. Nella top ten anche Emanuele Giachino (Royal Park Roveri) che si è inserito al settimo posto.
A vincere la competizione è stato il 16enne ligure del Golf club Rapallo Gabriele Gattiglia che ha concluso con 220 colpi, staccando il
17enne di La Salle di quattro lunghezze. Il terzo gradino del podio è invece andato, con 226 colpi, a Leonardo Russo (Pinerolo-Pragelato).
Per Mathias l’impegno nel torinese è stato un costante crescendo.
Dopo una prima giornata chiusa nelle retrovie con 79 colpi, i 75 colpi del secondo giro gli hanno permesso di superare agevolmente il taglio, consapevole di poter fare ancora meglio. Il capolavoro è poi giunto nella terza giornata dove chiudendo 2 colpi sotto il par, con 70, ha realizzato il miglior assoluto, recuperando posizioni su posizioni, andando a inserirsi al secondo posto.
Prestazione di sostanza anche quella ottenuta da Emanuele Giachino, il 19enne di Excenex al termine della tre giorni ha concluso a 2 lunghezze dal podio, con 228 colpi, frutto di tre impegni in bella progressione (79-76-73).
Fuori dalle posizioni di vertice Julian Faccini (Royal Park Roveri) che ha concluso con 240 colpi al 24esimo posto, condizionato da una domenica sottotono (77-79-84)
Non ha superato il taglio Federico Muzi Falconi (Royal Park I Roveri), 67esimo nella classifica dopo i primi due giorni, non è entrato in feeling con il percorso, nelle retrovie a seguito di un 88 iniziale e un 93 che lo ha relegato nel fondo della classifica.
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GOLF | 25 maggio 2026, 14:18
Golf, impresa a Carmagnola: Mathias Sciocchetti Bois firma un super secondo posto
Il diciassettenne di La Salle rimonta con il miglior giro assoluto nell'ultimo giorno della gara nazionale. Settimo il valdostano Emanuele Giachino.
Nella tre giorni del Trofeo Città di Carmagnola, appuntamento golfistico nazionale che si è tenuto nel circolo alle porte di Torino,