Golf: Mathias Sciocchetti Bois sfiora la top five a Carmagnola

Mathias Sciocchetti Bois continua a confermarsi tra i giovani golfisti più interessanti del panorama nazionale. Il 17enne di La Salle, tesserato per il Golf Club Courmayeur, ha conquistato un brillante sesto posto nella competizione disputata sabato 30 maggio sulle 18 buche del Golf Club I Girasoli di Carmagnola, chiudendo la prova a soli quattro colpi dalla vetta.

La vittoria è andata a Gabriele Arcò del Golf Torino, autore di un eccellente giro in 70 colpi. Alle sue spalle, staccati di una sola lunghezza, si sono classificati Riccardo Rossi del Moncalieri ed Edoardo Frigerio e Danyl Tonona del Golf Club Bogogno, tutti fermi a quota 71. Davanti a Sciocchetti Bois soltanto Tommaso Falla de I Roveri, quinto con 73 colpi. Il valdostano ha concluso con uno score di 74, a una sola misura dalla top five.

Particolarmente significativa la prestazione del giovane atleta valdostano, capace di reagire dopo una prima parte di gara non semplice. Le prime nove buche erano infatti state chiuse in 39 colpi, ma nella seconda metà del percorso Sciocchetti Bois ha cambiato marcia, completando il rientro in 35 colpi, uno dei migliori parziali della giornata. Un risultato che testimonia non solo qualità tecniche di alto livello, ma anche una notevole capacità di gestione mentale e di recupero durante la competizione.

Tra i protagonisti della trasferta piemontese anche un altro giovane talento valdostano. Federico Fiabane, 13 anni, portacolori del Golf Club Aosta Brissogne, ha concluso la gara con 90 colpi, classificandosi al 41° posto della graduatoria maschile lordo medal, accumulando un'importante esperienza in un contesto competitivo di livello nazionale.

L'attenzione si sposta ora sul prossimo appuntamento del calendario. Da mercoledì 3 giugno prenderà infatti il via il prestigioso Trofeo Vergnano, gara nazionale sulla distanza di 54 buche in programma al Golf Torino-La Mandria. Tra gli iscritti figurano ben quattro rappresentanti valdostani: Mathias Sciocchetti Bois, Alessandro Subet, Emanuele Giachino e Julian Faccini, pronti a misurarsi con alcuni dei migliori giovani golfisti italiani.