Golf: Ottima prestazione per Emanuele Giachino nel 70° Gran Premio Città di Milano

Prestazione di grande valore per il giovane talento di Excenex, Emanuele Giachino, protagonista da giovedì a sabato della 70ª edizione del Gran Premio Città di Milano, conclusa con un prestigioso 19° posto finale.

Per il 19enne valdostano, da questa stagione tesserato per il circolo torinese Royal Park I Roveri, si tratta di un risultato di assoluto rilievo considerando l’elevatissimo livello tecnico della competizione ospitata dal Golf Club Milano, che anche quest’anno ha richiamato alcuni dei migliori interpreti del golf dilettantistico nazionale.

A confermare il valore del torneo basti pensare che i primi sei classificati appartenevano tutti alla categoria GIN (Giocatori di Interesse Nazionale), con un Ordine di Merito compreso tra il 6° e il 35° posto. Giachino si presentava invece all’appuntamento con il 138° posto nell’Ordine di Merito nazionale.

A conquistare il successo finale con 208 colpi complessivi (74-67-67), ben otto sotto il par del campo, è stato il bolognese Matteo Manini, under 16 e campione italiano Ragazzi. Alle sue spalle, con 212 colpi, Carlo Melgrati (73-71-68) e Giovanni Bernardi (68-72-72), che hanno completato il podio.

Giachino ha iniziato il torneo con un solido primo giro in 73 colpi (+1), per poi conquistare l’accesso al taglio grazie al 75 del secondo round. Nell’ultima giornata ha quindi replicato con un altro 73, chiudendo la competizione con un totale di 221 colpi, appena cinque sopra il par del percorso.

In gara erano presenti anche altri tre giocatori valdostani: Mathias Sciocchetti Bois (Golf Club Courmayeur), Julian Faccini (Royal Park I Roveri) e Alessandro Subet (Golf Club del Cervino), tutti fermatisi dopo le prime 36 buche senza riuscire a superare il taglio.

Mathias Sciocchetti Bois ha terminato all’86° posto con 163 colpi (79-84), mentre Julian Faccini ha concluso 94° con 165 colpi (83-82). Alessandro Subet si è invece classificato al 99° posto con 177 colpi complessivi (88-89).

Nel circuito Teodoro Soldati brilla Federico Muzi Falconi

Buoni segnali anche dal circuito giovanile Teodoro Soldati, andato in scena sabato al Golf Club Le Fronde di Avigliana sulle 18 buche par 71 del percorso piemontese.

La gara si è conclusa con tre vincitori a pari merito a quota 74 colpi: Andrea Rosso (Golf Club Biella “Le Betulle”), Edoardo Frigerio (Golf Club Bogogno) e Federico Manocchi (Golf Club La Margherita).

Ottima anche la prova di Federico Muzi Falconi (Royal Park I Roveri), autore di una convincente rimonta dopo un avvio complicato. Il giovane giocatore ha infatti chiuso le prime nove buche in 40 colpi, per poi reagire con un eccellente rientro in 36 che gli ha permesso di completare il giro in 76 colpi e risalire la classifica fino alle posizioni di vertice.