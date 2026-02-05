Nicole Dellio ai Campiona. Italiani Juniores di Ancona nei 60m

Nel prossimo weekend del 7 e 8 febbraio, i riflettori dell’atletica indoor nazionale saranno puntati su Ancona, dove si disputeranno i Campionati Italiani Juniores. Tra le protagoniste attese ci sarà anche la valdostana Nicole Dellio, pronta a misurarsi nella gara dei 60 metri juniores femminili.

La giovane velocista sarà l’unica rappresentante della Valle d’Aosta in uno degli appuntamenti più importanti della stagione al coperto, un palcoscenico che premia il talento e il lavoro quotidiano in pista. Nicole arriva all’evento tricolore con un biglietto da visita di tutto rispetto: il primato personale di 7”69, ottenuto ad Aosta lo scorso 25 gennaio in occasione dei Campionati Regionali. Un tempo che le vale il 10° accredito su 25 atlete iscritte, segno della crescita costante e del prezioso lavoro svolto dai tecnici Emiliano Vuillermoz ed Elia Franciscono.

Il programma prevede le batterie dei 60 metri juniores sabato 7 febbraio alle ore 14:00, mentre l’eventuale finale a otto è fissata per le 18:10 dello stesso giorno.

Per Nicole l’obiettivo sarà quello di partire forte sin dalle batterie: se riuscirà a trovare la gara perfetta, la qualificazione alla finale tra le migliori sprinter d’Italia è un traguardo concreto. Un’impresa certamente impegnativa, ma tutt’altro che irraggiungibile per una giovane atleta che sta dimostrando carattere, velocità e determinazione.

Un intero movimento regionale farà il tifo per lei, con la speranza di vedere ancora una volta il nome della Valle d’Aosta brillare sulle piste nazionali.

Link iscritti: https://www.fidal.it/risultati/2026/COD14439/Iscrizioni/GaraL201.html