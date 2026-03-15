Golf: buona prova di Emanuele Giachino al Trofeo Città di Modena

Bella esperienza agonistica per i giovani golfisti valdostani impegnati nel Trofeo Città di Modena, gara nazionale disputata sul percorso del Modena Golf & Country Club, a Formigine, sulle pendici delle colline modenesi. Il circolo, esteso su oltre 100 ettari pianeggianti, propone un tracciato da 18 buche, par 72, lungo 6.423 metri, che ha ospitato la competizione articolata su 54 buche nell’arco di tre giornate.

Tra i protagonisti anche due atleti valdostani. Ha centrato l’accesso al giro finale Emanuele Giachino, che dopo le prime 36 buche è riuscito a superare il taglio riservato ai migliori 54 classificati, disputando così l’intero torneo da venerdì a domenica. Il 19enne di Excenex, passato quest’anno al Royal Park I Roveri dopo alcune stagioni al Golf Club Courmayeur, ha concluso la prova al 35° posto con uno score complessivo di 237 colpi.

Il miglior parziale per Giachino è arrivato nella giornata centrale di sabato: con un giro in 75 colpi (+3) il valdostano ha recuperato diverse posizioni in classifica, risalendo fino al 24° posto provvisorio. Nella giornata di apertura e in quella conclusiva ha invece fatto registrare due giri identici da 81 colpi (+9), che hanno definito il piazzamento finale.

La vittoria del torneo è andata a Lapo Francesco Bisazza, portacolori del Montecchia Golf Club, che si è imposto con 214 colpi complessivi (-2) grazie ai parziali di 69, 74 e 71. Alle sue spalle Luca Rimauro del Golf Club Monticello con 219 colpi: dopo i primi due giri in 70 e 73 ha chiuso con un 76 che gli è valso comunque la seconda posizione. Terzo posto per Riccardo Cavina del Golf Club Verona con 223 colpi (74-70-79).

È mancato invece per un solo colpo l’accesso alla terza giornata ad Alessandro Subet, 17enne di Charvensod e portacolori del Golf Club Cervino. Con i parziali di 82 e 83, Subet ha pagato soprattutto le difficoltà incontrate nelle buche iniziali di entrambe le giornate. Nonostante un buon recupero nella parte finale dei giri, il giovane valdostano ha chiuso al 55° posto, risultando il primo degli esclusi dal giro conclusivo di domenica.