Ginnastica M: Tanti podi per i ginnasti Olimpia nel Campionato Silver

La squadra maschile della Ginnastica Olimpia rientra dalla trasferta torinese con un bottino di tutto rispetto, confermando solidità tecnica e crescita costante nel Campionato Individuale Silver. Una giornata intensa, che ha visto protagonisti ginnasti di tutte le fasce d’età, capaci di distinguersi sia nelle classifiche generali sia nelle specialità.

Nel programma LB, riservato ai più giovani, esordio agonistico per l’Allievo A1 Lyam Vitulli, che chiude in 9ª posizione, mettendosi in evidenza soprattutto al fungo, dove ottiene il miglior punteggio della gara, su un attrezzo di elevata difficoltà affrontato da pochi atleti.

Buona prova anche per gli Allievi A2 Éthienne Chenal, Stefano Sorbara e Sébastien Rosaire, che conducono una gara solida e terminano rispettivamente in 9ª, 10ª e 14ª posizione su 23 partecipanti. Da segnalare in particolare il risultato di Éthienne Chenal, che conquista il 3° punteggio al fungo.

Nel livello LE (Eccellenza) arrivano le medaglie più pesanti. Tra gli Allievi A3, Gabriele Mordenti si laurea vicecampione all around, conquistando la medaglia d’argento, e aggiunge una serie impressionante di piazzamenti: 2° posto a cavallo con maniglie, anelli, parallele e sbarra, oltre al 3° posto nel corpo libero.

Lyam Vitulli, Stefano Sorbara, Sébastien Rosaire e Ethienne Chenal

Tra gli Junior J1, Mattia Coutandin sale sul podio con la medaglia di bronzo all around, impreziosita da un 1° posto al cavallo con maniglie e un 2° posto agli anelli. Ottimi riscontri anche per i compagni: Eric Mombelli è 2° alla sbarra, Guglielmo Sansano conquista il 2° posto a corpo libero e parallele, mentre Jacopo Favre sale sul podio con il 3° posto a volteggio e parallele.

A chiudere una giornata memorabile è lo Junior J2 Ruben Vitulli, autentico dominatore della categoria, che conquista cinque medaglie d’oro: 1° posto all around, 1° a cavallo con maniglie, 1° agli anelli, 1° a volteggio e 1° alle parallele, a cui si aggiunge la medaglia d’argento alla sbarra.

Grande la soddisfazione dell’allenatore Andrea Dondeynaz, che può guardare con ottimismo al prosieguo della stagione, forte di un gruppo compatto, competitivo e capace di esprimersi ad alto livello in tutte le categorie.