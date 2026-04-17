L’Aosta Nuoto celebra Tommaso Navarretta, al secondo posto nella finale Juniores dei Campionati Assoluti di Riccione

Un risultato che riempie d’orgoglio lo sport valdostano. L’Aosta Nuoto annuncia con estrema soddisfazione la straordinaria prestazione di Tommaso Navarretta ai Campionati Italiani Assoluti in corso di svolgimento questa settimana allo Stadio del Nuoto di Riccione.

Tommaso, classe 2008, attualmente in forza al Centro Nuoto Torino, ha conquistato uno strepitoso secondo posto nei 200 metri rana. In una finale al cardiopalma, Navarretta ha fermato il cronometro a 2:17.08, chiudendo al secondo posto per un’inezia: appena due centesimi di secondo lo hanno separato dalla conquista della finale juniores del campionato assoluto italiano.

Questo successo ha un sapore ancora più speciale considerando che l'atleta aveva dovuto rinunciare ai recenti Criteria Nazionali Giovanili a causa di un improvviso stop per malattia. Tornato in vasca per l'appuntamento più importante della stagione, quello degli Assoluti (dove si sfidano i vertici del nuoto azzurro), Tommaso ha dimostrato una forza mentale e una condizione atletica di altissimo livello, siglando il suo primato personale e uno dei tempi più interessanti della rana giovanile italiana.

Sebbene da questa stagione Tommaso gareggi per il Centro Nuoto Torino per proseguire il suo percorso d’eccellenza, l’Aosta Nuoto rivendica con fierezza il lavoro svolto insieme fino allo scorso anno. Sotto la guida del tecnico Edoardo Giovannetti, Navarretta è cresciuto nelle corsie della piscina regionale, formandosi come atleta e come uomo.

"Vederlo sul podio degli Assoluti è la prova del suo eccezionale talento e della sua determinazione," dichiara Paolo Fazari, Presidente dell’Aosta Nuoto. "Per noi Tommaso rimarrà sempre un componente della nostra famiglia sportiva. Questo argento nazionale junior è un segnale fortissimo per tutto il nostro movimento: dimostra che con l'impegno e le basi tecniche costruite con passione qui ad Aosta, nessun traguardo è precluso. Siamo profondamente fieri di lui."

L’Aosta Nuoto e tutta la Valle d'Aosta sportiva continuano a seguire con trepidazione le restanti gare della settimana a Riccione, orgogliosi di vedere un proprio "figlio" competere ai massimi livelli del nuoto italiano.