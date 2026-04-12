Nuota: Per l'Aosta Nuoto una domenica di risultati e prospettive tra Torino e Lodi

Una giornata intensa, di quelle che restituiscono il senso del lavoro costruito nel tempo, tra allenamenti, sacrifici e ambizioni. Domenica 12 aprile l’Aosta Nuoto ASD si è divisa su due fronti, portando in vasca il proprio movimento giovanile e quello Master, in un ideale passaggio di testimone tra chi muove le prime bracciate in ambito agonistico e chi continua a inseguire risultati di prestigio.

A Torino, nella cornice del Palanuoto, gli Esordienti B hanno preso parte alla quarta e ultima tappa del Grand Prix di categoria, appuntamento conclusivo della stagione invernale che ha assegnato le medaglie finali del circuito. Guidati dal tecnico Federico Gottardi, i giovani atleti – Giorgia Chicu, Noah Ghignone, Alessandro Iannaccone, Tykhon Lytvynenko, Milo Morelli e Michel Pagliaro – hanno affrontato la competizione con entusiasmo e spirito di squadra, consapevoli del valore formativo di un contesto altamente competitivo.

Tra le prestazioni più significative spicca quella di Alessandro Iannaccone, protagonista nei 100 stile libero, chiusi in 1’20”90, tempo che gli è valso il 12° posto assoluto e soprattutto il 2° posto tra i nati nel 2016, a conferma di un percorso di crescita già ben avviato. Lo stesso Iannaccone si è cimentato anche nei 50 farfalla, fermando il cronometro a 42”20 e chiudendo al 12° posto di categoria.

Al di là dei numeri, resta il significato più profondo di queste esperienze: per gli Esordienti B il Grand Prix rappresenta un banco di prova fondamentale, un momento di verifica delle competenze tecniche acquisite ma anche un’occasione per confrontarsi con la dimensione emotiva della gara. È qui che si costruiscono non solo i risultati futuri, ma anche la consapevolezza e la mentalità dell’atleta.

Parallelamente, a Lodi, nella piscina del Faustina Sporting Club, il gruppo Master dell’Aosta Nuoto ASD ha preso parte al 13° Trofeo Città di Pavia, centrando una serie di risultati di grande rilievo e chiudendo con un eccellente 22° posto su 82 società nella classifica generale.

Sugli scudi Mattia Castiglioni (M35), autore di una prestazione di assoluto livello: nei 100 farfalla ha fatto segnare 59”61, conquistando il 1° posto di categoria e il miglior tempo assoluto, mentre nei 200 stile libero ha chiuso in 2’02”21, ottenendo il 2° posto sia di categoria sia assoluto. Numeri che confermano uno stato di forma eccellente e aprono prospettive ambiziose per i prossimi impegni.

Prestazioni di vertice anche per Remy Vayr Piova (M50), vincitore nei 50 stile libero con 27”2 e nei 100 misti con 1’13”4, entrambe medaglie d’oro di categoria. Doppio podio per Paola Telloli (M45), prima nei 50 stile libero in 29”4 e seconda nei 100 rana con 1’24”5, mentre Alessandra Siddi (M25) ha dominato i 200 misti in 2’34”04, aggiungendo un 5° posto nei 100 farfalla con 1’11”6.

Solide anche le prove di Andrea Savoia (M50), terzo nei 100 dorso in 1’16”7 e secondo nei 100 misti in 1’14”2, di Davide Enrietti Bertolotto (M45), secondo nei 200 stile libero con 2’25”8, e di Elisa Giannini (M35), terza nei 100 misti in 1’27”3. Buona anche la prova di Simona Colazingari (M50), quinta nei 50 stile libero con 33”91.

A completare il quadro, gli ottimi risultati nelle staffette: la 4x50 stile libero M120 composta da Castiglioni, Giannini, Enrietti Bertolotto e Siddi ha chiuso al 2° posto in 1’55”85, mentre la 4x50 stile libero M200 con Savoia, Colazingari, Telloli e Vayr Piova ha conquistato la vittoria in 1’57”57.

Quella di Lodi non è stata soltanto una trasferta ricca di medaglie, ma anche un passaggio chiave verso la stagione in vasca lunga. Il gruppo Master guarda già ai prossimi appuntamenti primaverili ed estivi, con un obiettivo chiaro: arrivare nelle migliori condizioni ai Campionati Italiani di Riccione, vero punto di riferimento del calendario nazionale.

In questo contesto, riflettori puntati su Mattia Castiglioni, che attraversa una fase di grande brillantezza e punta a confermarsi anche in ambito internazionale, con l’ambizione di essere protagonista ai prossimi campionati europei.

La staffetta

Il bilancio complessivo della giornata restituisce l’immagine di una società solida e in crescita, capace di lavorare in profondità su più livelli. Da una parte i giovani, impegnati a costruire il proprio percorso sportivo passo dopo passo; dall’altra gli atleti Master, esempio di continuità, passione e competitività.

È proprio questo equilibrio, tra futuro e presente, tra formazione e prestazione, a rappresentare il vero punto di forza dell’Aosta Nuoto ASD. Un modello che funziona e che, risultati alla mano, continua a dare risposte concrete dentro e fuori dall’acqua.