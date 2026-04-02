Nuoto: Aosta Nuoto protagonista ai Criteria Nazionali Giovanili di Riccione

Una manifestazione di altissimo livello tecnico che anche quest’anno ha messo in evidenza il meglio del panorama nazionale, con prestazioni di assoluto rilievo. Tra i protagonisti spiccano Carlos D’Ambrosio, autore di risultati straordinari nello stile libero, e Alessandra Mao, tra le giovani più brillanti della rassegna, capace di imporsi in diverse specialità confermandosi ai vertici nazionali.

In questo contesto altamente competitivo, l’Aosta Nuoto ha ben figurato con i propri atleti, seguiti dal tecnico Edoardo Giovannetti.

Per Valeria Gutu, impegnata nei 50 rana categoria Ragazze 1, è arrivato il 16° posto in 35”76. Una gara affrontata con determinazione, ma condizionata dall’emozione della prima esperienza in un contesto nazionale di questo livello.

Sugli scudi Corinne Desandré (Juniores F2), protagonista di una prestazione di altissimo profilo nei 50 farfalla, chiusi con uno splendido 4° posto in 27”68, ad appena tredici centesimi dal podio. Ottimo anche il 9° posto nei 50 stile libero in 26”21, mentre nei 100 farfalla ha chiuso al 16° posto con un tempo di 1’02”86, confermando continuità e solidità.

Buoni riscontri anche per Matteo Espositi (Juniores M1), che nei 50 rana ha conquistato un significativo 9° posto in 29”25, mentre nei 100 rana ha chiuso al 16° posto in 1’04”02, dimostrando competitività e crescita.

Il tecnico Edoardo Giovannetti ha commentato così le prestazioni dei suoi atleti:

«Per Valeria Gutu si trattava della prima esperienza ai Campionati Italiani e ha inevitabilmente pagato un po’ l’emozione del debutto. È un passaggio importante nel suo percorso e le servirà per crescere ulteriormente.

Matteo Espositi si era preparato molto bene: il nono posto nei 50 rana è un risultato positivo, che conferma il buon lavoro svolto e la sua competitività a livello nazionale.

Per Corinne Desandré è stata una grande emozione. Ha nuotato bene i 100 farfalla, con un tempo di 1’02”86, dimostrando solidità. Ma soprattutto la prestazione nei 50 farfalla è stata eccezionale: un quarto posto a soli tredici centesimi dal podio. Sa di poter stare a questi livelli e di poter dire la sua ai Campionati Italiani. Sta dimostrando un atteggiamento da atleta che inizia ad affrontare tutto con grande serietà e consapevolezza».

La partecipazione ai Criteria 2026 conferma il percorso di crescita dell’Aosta Nuoto, sempre più presente e competitivo nei contesti nazionali di alto livello.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal Presidente Paolo Fazari, che vede nei risultati ottenuti e nella qualità delle prestazioni un segnale concreto della crescita della squadra e del lavoro svolto quotidianamente da atleti e staff tecnico.