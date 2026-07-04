Ciclismo: Williams e Höll vincono sulla LTHell. La Thuile conferma il suo posto tra le grandi piste della Downhill World Cup

La Thuile Hell ha confermato ancora una volta il suo carattere: una pista fisica, tecnica e spettacolare, capace di mettere alla prova i migliori rider del mondo dall’inizio alla fine. Sul tracciato valdostano, lungo 2,3 km con 641 metri di dislivello e una pendenza media del -27%, polvere, fondo smosso e linee in continua evoluzione hanno reso le finali della UCI Downhill World Cup una delle giornate più intense del weekend.

A conquistare la vittoria Elite sono stati Jordan Williams (Specialized Gravity) e Valentina Höll (Commencal Schwalbe by Les Orres). Il britannico ha firmato il secondo successo in Coppa del Mondo della carriera, tornando alla vittoria dopo oltre tre anni con una run al limite. Höll, campionessa del mondo in carica, ha invece conquistato la sua quindicesima vittoria in Coppa del Mondo, precedendo di pochi decimi la compagna di squadra Lisa Baumann.

Buone indicazioni anche per gli atleti italiani impegnati sulla LTHell. Tra le Elite Women, Gloria Scarsi ha chiuso in ottava posizione, confermandosi tra le protagoniste della stagione, mentre Veronika Widmann ha terminato 13ª. Tra gli Elite Men, Stefano Introzzi ha firmato il 24° posto, mentre nella categoria Junior Men ottima prova di Filippo Gilardino, sesto al traguardo.

La Coppa del Mondo ha acceso anche il cuore di La Thuile – Valle d’Aosta, con il Villaggio Evento animato fin dalle prime ore della mattinata e migliaia di persone distribuite tra i punti spettatore lungo la LTHell, dove il tifo ha accompagnato senza sosta le finali della Downhill World Cup. Tra paddock aperti al pubblico, aree dedicate ai partner, food area e attività per tutte le età, il weekend sta confermando come la World Cup sia molto più di una semplice competizione sportiva.

Grande partecipazione anche alle iniziative proposte dai partner dell’evento, dal Partner Passport, il gioco che invita il pubblico a visitare gli stand per collezionare gli sticker e conquistare i premi finali, fino agli spettacoli di bike trial di Michel Negrini, che hanno richiamato centinaia di spettatori nell’area del villaggio. Non sono mancati giochi e attività dedicate ai più piccoli, contribuendo a creare un’atmosfera di festa che accompagna le gare per tutta la giornata.

La giornata di La Thuile – Valle d’Aosta non finisce qui. Questa sera l’attenzione si sposterà sull’Enduro con l’attesissima Night Fall by CVA, ultima prova speciale della UCI Enduro World Cup e unica speciale in notturna del calendario mondiale. Domani, domenica 5 luglio, sarà invece il momento del Cross Country Olimpico (XCO), al debutto assoluto sui tracciati di La Thuile.