Ciclismo: Martina Berta centra il sesto posto nell'Xco di Coppa del Mondo a Leogang

Cross country, oggi, di Coppa del Mondo a Saalfelden/Leogang (Austria) che vede Martina Berta conquistare un ottimo piazzamento nelle migliori dieci della classifica.

La vittoria è andata, per distacco, alla svedese Jenny Rissveds (1h 25’29”) davanti all’olandese Puck Pieterse (1h 26’25”) e alla svizzera Alesandra Keller (1h 26’43”). Martina Berta (Origine Racing Division; 1h 27’57”), partita dalla seconda fila in griglia ha chiuso con un ottimo sesto posto; in 38° posizione Nicole Pesse (Cs Carabinieri; 1h 37’35”).

MountainBike

Xco Rosta (Torino), oggi, gara Top class per Junior e Open e, nel pomeriggio, le competizioni giovanili. Negli Juniores s’impone Riccardo Fasoli (Ktm-Protek-Elettrosysten; 1h 13’16”) che precede Pietro Ravizza (1h 14’01”) e Matteo Vottero (1h 17’40”), entrambi della Ciclistica Rostese. Al quarto e quinto posto Erik Henriod (Cicli Lucchini; 1h 18’13”) e Christian Faita (Gs Lupi Valle d’Aosta; 1h 19’53”); 7° Lamberto Falchi (Gs Lupi; 1h 20’41”); 17° Sebastian Amadei (Cicli Lucchini; 1h 28’49”); 21° Mathias Consoli (Gs Lupi; 1h 21’13).

Negli Esordienti Donne secondo anno piazza d’onore di Michela Clerin Fontan (Cs Lys; 38’07”) nella gara vinta da Giorgia Vottero (Rostese; 31’53”) e, terza, Elena Stella Lombardo (Rostese; 38’35”).

Downhill

Prima tappa, ieri, a Caldirola (Alessandria) della Junior Ion Cup, gara di discesa (Gravity) riservata ai nati dal 2010 al 2016. Negli Junior secondo anno (2014) è seconda assoluta e prima della categoria femminile Camilla Gemme (Black Arrow; 2’38”42) nella gara vinta da Simone Cercego (Mysticfreeride; 2’37”63) e, terzo, Edoardo Valsesia (Maggiora; 2’39”59). Negli Junior primo anno (2015 e 2016) è secondo Gregorio Gemme (Black Arrows; 2’44”97) alle spalle di Tommaso Cremaschi (Black Crew; 2’43”88) e terzo Paolo Chiusano (Deep Bike; 2’48”80)