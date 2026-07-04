Boichis e Rissveds firmano il debutto della XCC World Cup a La Thuile. Domani spazio a Downhill ed Enduro

Valle d'Aosta ha scritto oggi una nuova pagina della propria storia nella mountain bike ospitando, per la prima volta, una prova di UCI Cross-country Short Track World Cup (XCC). Il debutto della disciplina nel calendario della località valdostana ha regalato gare spettacolari su un tracciato breve ma estremamente impegnativo, caratterizzato da ripide salite, sezioni tecniche e continui cambi di ritmo ai piedi del Monte Bianco.

Tra gli Elite uomini il successo è andato al francese Adrien Boichis (Specialized Factory Racing), protagonista di un appassionante duello con il connazionale Luca Martin (Cannondale Factory Racing) deciso soltanto nell'ultimo giro grazie ad un attacco vincente sulle rampe finali del percorso. A completare il podio è stato il britannico Charlie Aldridge, mentre il leader della classifica generale Mathis Azzaro, nonostante una caduta nelle fasi iniziali, è riuscito a rimontare fino all'ottavo posto conservando la leadership della Coppa del Mondo.

Nella prova femminile è stata invece la campionessa svedese Jenny Rissveds (Canyon XC Racing) ad imporsi dopo una gara combattuta con la svizzera Sina Frei, staccata solo nell'ultima salita. Terza la statunitense Savilia Blunk. Al termine della gara Rissveds ha elogiato il percorso di La Thuile, definendolo un tracciato di autentica mountain bike, immerso in uno scenario naturale straordinario.

Grande festa anche per i colori italiani grazie alla vittoria di Valentina Corvi (Canyon XC Racing) nella gara Under 23 femminile. La giovane azzurra ha dominato la prova conquistando il primo successo della storia della XCC World Cup di La Thuile e rafforzando il proprio primato nella classifica generale di Coppa del Mondo. Buona anche la prova di Simone Avondetto, che dopo un errore nelle fasi centrali della gara è riuscito a recuperare posizioni chiudendo nella Top 10 Elite.

Con il debutto dello Short Track si completa un altro tassello del grande weekend della WHOOP UCI Mountain Bike World Series.

Sabato sarà la giornata dedicata alle discipline gravity con le finali della UCI Downhill World Cup e la UCI Enduro World Cup, che si concluderà in serata con l'attesissima Night Fall by CVA, l'unica prova speciale in notturna dell'intero calendario mondiale.

Domenica il gran finale sarà affidato al Cross Country Olimpico (XCO), anch'esso al debutto assoluto a La Thuile.