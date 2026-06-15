Ciclismo: Alessandro Saravalle trionfa nella Mythic Chrono in Francia

Bella quanto prestigiosa vittoria, ieri, di Alessandro Saravalle, che fa sua la Mythic Chrono, gara inserita nel calendario dell’Uci Marathon C2, di 80 km e 3500 metri di dislivello positivo, con partenza da Les Arcs e arrivo a Bourg-Saint-Maurice, in Francia.

Ritmo elevato sin dai primi metri e un gruppetto di sei atleti che comprende anche il valdostano, a dettare l’andatura. Al cinquantesimo chilometro l’incedere dei fuggitivi aumenta ulteriormente e il plotoncino dei fuggiti subisce la selezione.

Nell’ultimo strappo, ai meno cinque deal traguardo, l’azione decisiva di Alessandro Saravalle (Team Trisports VdA), che chiude in solitaria e taglia il traguardo in 4h 00’10”, a precedere di 26” e 1’43” la coppia francese composta da Leo Bartoletti (4h 00’26”) e Pierre Billaud (4h 01’53”).

“Sono molto contento della gara e di come sono riuscito a gestirla - ha commentato Alessandro Saravalle -; ho compiuto da poco trent’anni e questa vittoria rappresenta un bellissimo regalo. Si tratta del mio primo successo con la maglia del Trisports VdA e vincere con i colori di questa società in un appuntamento internazionale di questo livello è motivo di grande soddisfazione”.



MountainBike

Xcc – Short track di Coppa del Mondo di MountainBike, venerdì, a Saalfelden/Leogang (Austria), con Martina Berta (Origine Racing Division; 30’31”) che chiude al 14° posto, con un ritardo di 1’16” dalla vincitrice, la svizzera Sina Frei (19’15”) che precede la svedese Jenny Rissveds (19’19”) e la connazionale Alessandra Keller (19’22”).