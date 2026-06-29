Ciclismo. Matilde Anselmi e Michel Careri conquistano il bronzo italiano a Chies d’Alpago

Si chiude con un bilancio più che proficuo la tre giorni di gare nell'alto bellunese per i colori valdostani. La località veneta ha ospitato il Summer Classic, i Campionati italiani Xc Eliminator e, infine, i prestigiosi Campionati nazionali giovanili Xco. Proprio in quest'ultima disciplina, la Valle d'Aosta ha letteralmente brillato conquistando due strepitosi podi tricolori grazie alle eccezionali prestazioni di Matilde Anselmi e Michel Careri.

Nella categoria Allievi Donne secondo anno, una straordinaria Matilde Anselmi (Orange Bike Team) ha conquistato una meritatissima medaglia di bronzo bloccando il cronometro a 46’19”. La giovane biker valdostana ha chiuso a soli 1’11” dalla neo campionessa d’Italia Beatrice Maifré (Tirano Bike) e a 41” dall’argento di Federica Nicoli. Nella stessa gara si registrano le ottime prove delle altre portacolori locali: Nicole Vevey (Gs Lupi Valle d’Aosta) ha centrato la 12ª posizione con il tempo di 51’05”, mentre Martina Bosonin (Orange Bike Team) ha chiuso 23ª in 56’40”.

I colori rossoneri hanno sfiorato una clamorosa doppietta sul podio nella categoria Allievi uomini secondo anno. Al termine di una prova tiratissima, Michel Careri (Orange Bike Team) ha conquistato il terzo posto assoluto in 47’42”, precedendo di un soffio il corregionale Joel Philippot (Gs Lupi), autore di una splendida gara e medaglia di legno al quarto posto (47’46”). I due talenti valdostani si sono inchinati soltanto al vincitore Matteo Jacopo Gualtieri (Salus Seregno, 47’05”) e all'argento Mattia Bonavia (Mtb Academy Giaveno). Più staccato, al 61° posto, ha tagliato il traguardo Alessio Catona (Gs Lupi).

Nelle altre categorie giovanili la pattuglia valdostana ha raccolto piazzamenti di assoluto rilievo nazionale:

Allievi Donne primo anno: Nella gara vinta da Zoe Del Ponte, spiccano il 14° e 15° posto per Anna Lini (Orange Bike Team) e Siria Valenti (Gs Lupi). Tra i maschi, dove si è imposto Davide Quattrone, Andrea Ianniello (Cicli Lucchini) si è piazzato al 33° posto, seguito al 91° dal compagno di squadra Federico Evoli.

Esordienti Donne secondo anno: Splendido quinto posto (a soli 48” dal podio) per Alessia Pellicanò (Orange Bike Team). Nella "top ten" entrano anche le scatenate ragazze del Gs Lupi, con Aurora Lecca settima e Giulia Renzulli decima. Più indietro Gaelle Migliorini (21ª) e Neve Lucchetti (30ª).

Esordienti Uomini secondo anno: Gara solida per Nathan Evolandro (Orange Bike Team) e Giovanni Marti (Cicli Lucchini), giunti rispettivamente 13° e 15°, seguiti da Sergio Zigliani al 21° posto. Hanno completato la prova anche Ilan Bianquin (74°) e Nicolò Salice (77°).

Esordienti primo anno: Tra le donne, vittoria per Nami Epis con la valdostana Amélie Berlier (Orange Bike Team) buona 24ª. Al maschile (oro a Lorenzo Guassora), si segnala l'83ª posizione di Gabriele Pession (Orange Bike Team).

“Questi due bronzi e i tantissimi piazzamenti nei primi quindici d'Italia confermano la straordinaria salute del ciclismo giovanile valdostano”, commentano entusiasti i tecnici a bordo pista. “Torniamo a casa consapevoli che il lavoro svolto dalle nostre società sta portando i ragazzi a competere alla pari con i migliori talenti della mountain bike nazionale”.