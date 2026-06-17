Ciclismo giovanile: fine settimana d'oro per la Valle d'Aosta tra Marche, Varese e Biella

Fine settimana più che positivo per Elisa Giangrasso, impegnata nell’Internazionale Cycling Festival, tre giorni di corse Open sulle strade delle Marche.

Domenica 14, gara in linea a Urbisaglia (Macerata), su un circuito di 7400 metri per un totale di di 111 chilometri, con tante salite da affrontare, caratterizzata dalla fuga di tre atlete ai meno tre giri dal termine e, allo sprint, a imporsi è l’ecuadoriana Natalie Revelo (World Cycling Center Team), sul traguardo in 3h 15’00 alla media di 34,154 km/h, a precedere l’ucraina Maryna Althkhova e alla vicentina Irene Affolati. Volata del gruppo, attardato di 15”, vinta dalla prima Juniores, la mantovana Maria Acuti; 13° assoluta e quarta Juniores, Elisa Giangrasso (Team Ceresetto Canturino).

Il giorno precedente, sabato 13 giugno, a Porto San Giorgio (Fermo), la prima delle due gare in linea, una tappa senza asperità da affrontare. A imporsi in volata è stata, dopo 105 km coperti in 2h 45’50” alla media di 37,990 km/h, Asia Rabbia (Born to win) a precedere Serena Semoli (Monex) e Lara Crestanello (Isolmant). In decima posizione assoluta Gaia Tormena (Torelli Cycling Team); nella pancia del gruppo, 18° Juniores, Elisa Giangrasso.

Strada

‘Corri per la mamma’ gara su Strada riservata alla categoria Allievi, domenica 14 giugno, a Taino (Varese) che manda in archivio l’ottavo sigillo stagionale del cremonese Riccardo Longo (Alba Orobia) che copre i 79 chilometri del percorso in 2h 10’ alla media di 36,462 km/h, precedendo in volata Luca Ferro (Bustese) e Simone Zunino (Quiliano Bike).

Nel circuito di 11 chilometri da percorrere sette volte con altrettanti passaggi sul ‘Tainenberg’, la montagna di Taino, uno strappo in pav* con pendenze che arrivano al 15%, ottimo ottavo e dodicesimo posto per la coppia del Gs Lupi Valle d’Aosta: Raphael Tremblan e Joel Philippot; costretto al ritiro a causa di una foratura, dopo una gara sempre nelle posizioni di testa, di Michel Careri (Orange Bike Team).

Strada

Esordienti secondo anno protagonisti del 10° trofeo Ilario Ormezzano Sai, corsa su Strada disputata domenica 14 giugno a Gaglianico (Biella), decisa allo sprint dai tredici atleti rimasti in gara e vinta da Andrea Racca (Ardens Cycling Team), sul traguardo in 1h 18’34” per coprire i dieci giri del tracciato di 1600 metri, per totali 46 chilometri alla media di 35,129 km/h. sul podio salgono Oliver Ceppi (Busto Garolfo) e Gabriele Milani (Bustese Olona). In 13° posizione Mathias Faita (Gs Lupi Valle d’Aosta), mentre Nicolò Salice, sempre del ‘Lupi’ ha forato al termine della quinta tornata.