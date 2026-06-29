Ciclismo. Splendido decimo posto per la VDA al Kinder ‘Joy of moving’ di Viareggio

Spedizione da incorniciare e ottimi risultati per il ciclismo giovanile nostrano. Dal 18 al 21 giugno, i giovanissimi atleti valdostani sono stati grandi protagonisti a Viareggio, in provincia di Lucca, dove è andato in scena il prestigioso Meeting nazionale delle società giovanili – memorial Adriano Morelli, manifestazione che ha ospitato anche l'attesissima finale nazionale della Kinder – Joy of moving Bicimparo.

In una competizione di altissimo livello, vinta dal Friuli Venezia Giulia davanti a Veneto e Sardegna, la rappresentativa della nostra regione ha centrato un fantastico obiettivo: il quartetto valdostano ha conquistato un posto nella "Top ten" nazionale, piazzandosi al decimo posto assoluto. A firmare questa splendida impresa sono stati i promettenti ciclisti Simone Dorio (Gs Godioz), Cesare Mancinelli, Mathis Marchi e Sebastian Leo (tutti e tre alfieri dell'Orange Bike Team).

I portacolori locali non si sono fermati qui, regalando spettacolo e due prestigiosi podi anche nelle gare individuali del Meeting nazionale. Nella categoria G3, un superbo Cesare Mancinelli (Orange Bike Team) ha conquistato una bellissima terza posizione nella gara vinta da Nicolò Bellucci (Costamasnaga) davanti a Tommaso Tonarelli (Pedale Sarzanese). Identico e splendido risultato nella categoria G2, dove la Valle d'Aosta ha festeggiato un altro terzo posto grazie alla grinta di Luca Dorio (Gs Godioz), giunto alle spalle del vincitore Daniel Fedrighini (Sarnico) e del secondo classificato Leonardo Ingrao (Imperia Raineri).

Dal ciclismo su strada alla pista, le buone notizie per i colori locali continuano. Giovedì 25 giugno, il velodromo Francone di San Francesco al Campo, in provincia di Torino, ha ospitato una spettacolare prova di Omnium riservata alla categoria Esordienti. La vittoria finale è andata a Oliver Ceppi (Busto Garolfo) con 141 punti, seguito dalla coppia della Vigor formata da Jacopo Altare (134) e Davide Avidano (114). In questa gara di altissimo livello, ha brillato il giovane Mattia Milanaccio (Vc Eporediese – Cicli Tessiore), capace di artigliare una prestigiosa settima posizione assoluta con 60 punti totali. Un piazzamento solido costruito grazie ai piazzamenti parziali nello Scratch (24 punti), nella Tempo race (26 punti) e nell’Eliminazione (30 punti), che gli avevano permesso di accumulare un subtotale di 80 punti prima della Corsa a punti finale.

"I nostri ragazzi hanno dimostrato carattere e talento su palcoscenici nazionali importantissimi", commentano gli addetti ai lavori del ciclismo giovanile locale. "Questo decimo posto a squadre e i podi individuali confermano che il movimento valdostano è vivo, competitivo e in forte crescita. Complimenti a tutti gli atleti e alle società del territorio per l'impegno profuso".