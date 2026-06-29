Ciclismo. Michel Negrini bronzo agli Italiani di Trials ad Ascoli Piceno

Campionati italiani Assoluti di Trials, domenica 21 giugno, ad Ascoli Piceno, nelle Marche, con ottimo protagonista Michel Negrini, che si mette al collo la medaglia di bronzo.

A decidere l’assegnazione della maglia tricolore si è dovuto attendere l’ultima zona di gara, in una finale tiratissima che ha incoronato Diego Crescenzi, che ha superato Marco Bonalda; serrata anche la sfida per il bronzo, che ha premiato Michel Negrini (Team Trisports VdA) che ha avuto la meglio su Cristian Bursi.

“Sono molto soddisfatto di questo terzo posto nella rassegna tricolore – ha commentato Michel Negrini al termine della competizione -; seppur sbagliando nella prima zona della finale, sono riuscito a mantenere la concentrazione e a recuperare nel finale”