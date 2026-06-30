Ciclismo: La Rappresentativa valdostana agli Italiani Strada di Laives

A Laives, in provincia di Bolzano, è tutto pronto per i Campionati italiani su strada riservati alle categorie Esordienti e Allievi, in programma sabato 4 e domenica 5 luglio. Un appuntamento che, come sempre, rappresenta uno dei banchi di prova più importanti per il ciclismo giovanile nazionale.

La selezione valdostana arriva con undici atleti convocati dal responsabile del settore strada del Comitato Valle d’Aosta FCI, Matteo Cerrato, che ha puntato su un gruppo misto tra esperienza e nuove leve, distribuito tra società regionali e team affiliati.

La rappresentativa valdostana

Ecco i convocati:

Allievi

Matilde Anselmi

Michel Careri ( Orange Bike Team )

( ) Mélanie Bosonin

Enea Bortolotti Barrel ( Cicli Fiorin )

( ) Siria Valenti

Nicole Vevey

Joel Philippot

Raphael Tremblan (Gs Lupi Valle d’Aosta)

Esordienti

Alessia Pellicanò ( Orange Bike Team )

( ) Giulia Renzulli

Mathias Faita (Gs Lupi Valle d’Aosta)

Un gruppo numeroso che conferma la buona vitalità del movimento giovanile regionale, soprattutto tra le società Gs Lupi Valle d’Aosta e Orange Bike Team, ormai punti fermi della crescita del settore.

Il programma di gara

Sabato 4 luglio : Esordienti Donne (1° e 2° anno) e Allievi Donne

: Esordienti Donne (1° e 2° anno) e Allievi Donne Domenica 5 luglio: Esordienti Uomini (1° e 2° anno) e Allievi Uomini

Programma identico nelle due giornate, ma con alternanza tra settore femminile e maschile, su percorsi che tradizionalmente a Laives si rivelano tecnici e selettivi.

Mountain Bike – XC Rosta Challenge (Rosta, Torino)

Nel frattempo, buoni segnali arrivano anche dal fuoristrada con la gara di Rosta Challenge MTB, dove i giovanissimi del Cs Lys si sono messi in evidenza con risultati di rilievo.

G2

2° posto Cécile Sucquet

4° posto Jane Maffeis

Vittoria di Cecilia Muscolo (Rostese)

Tra i maschi: 2° Lionel Lazier, 3° Leonardo Bertolino, vittoria di Giorgio Benanchetti (Rive Rosse)

G3

1° Martino Lantermino (Rive Rosse)

7° Tommaso Vacchiero Lazier

G4

2° Maeline Lazier

Vittoria di Anna Audo (Cicloteca)

Strada – Trofeo Colorbox (Oleggio, Novara)

Buoni risultati anche su strada a Oleggio, nella gara riservata ai Giovanissimi, dove si segnala la doppia vittoria valdostana con Sebastian Leo e Coralie Collé.

G3

1° Umberto Milano (Alba Bra Langhe Roero)

2° Tommaso Coggiola (Novarese)

3° Samuele Bagnasco (Alba Bra Langhe Roero)

5° Coralie Collé (Eporediese – Cicli Tessiore)

G4 – 6 giri

1° Gioele Caimi (Ossona)

6° Alexis Chapellu (Orange Bike Team)

G5 – 12 giri

1° Sebastian Leo (Orange Bike Team)

2° Stefano Verga (Eporediese Cicli Tessiore)

3° Gabriele Buono (Piossasco)

Un fine settimana, insomma, che racconta due cose abbastanza chiare: da una parte la crescita strutturata del movimento valdostano giovanile su strada, dall’altra una presenza costante e competitiva anche nel fuoristrada, dove il Cs Lys continua a fare da laboratorio interessante.

A Laives, ora, la prova più attesa: il confronto con il resto d’Italia.