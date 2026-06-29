Ciclismo. Giulia Challancin e Alessandro Saravalle protagonisti a Sauze d’Oulx

Prosegue la positiva stagione degli atleti del Team Trisports VdA che, anche oggi, nella Via dei Saraceni, GranFondo di MountainBike, a Sauze d’Oulx (Torino) piazza sul podio Giulia Challancin e Alessandro Saravalle, ma grandi protagonisti anche Stefano Gerbaz e Thierry Montrosset, che s’impongono rispettivamente sia nella Marathon sia nella GranFondo.

Nella Marathon – 59 chilometri e 2320 metri di dislivello positivo – s’impone Stefano Gerbaz (Fol Racing Team; 2h 42’22”5; primo Under 23) che precede in volata il compagno di sodalizio Diego Rosa (Fol Racing Team; 2h 42’22”7) e, terzo, Alessandro Saravalle (Team Trisports VdA; 2h 47’39”; secondo Elite) e, quarto, Davide Pinato (Boscaro; 2h 47’46”; terzo Elite). Al femminile, è seconda assoluta e prima Under 23 Giulia Challancin (Team Trisports VdA; 3h 42’39”),

gara che vede imporsi Costanza Fasolis (Massi Isb Sport; 3h 35’25”).

Nella GranFondo – 36 km e 1424 metri di dislivello positivo – vittoria di di Thierry Montrosset (Swatt club; 1h 52’46) seguito da Matteo Gervasio (Scott Sumin; 1h 53’30”) e a Davide Ciocca (Mtb Lago Maggiore; 1h 54’25”).

Enduro

Tappa di Coppa del Mondo di Enduro, nel fine settimana, a Canazei, in Val di Fassa (Trento) vinta dalla francese Mélanie Pugin (27’48”) e miglior azzurra al traguardo, 6°, Nadine Ellecosta (Abetone Vittoria; 28’51). Più di una caduta, e due tappe cancellate per la forte pioggia, portano Camilla Martinet (Cicli Lucchini; 32’29”) a concludere in 22° posizione.

MountainBike



Trofeo Colorbox, oggi, a Oleggio (Novara), corsa su Strada riservata ai Giovanissimi, gara che vede Sebastian Leo salire sul gradino più alto

del podio.

G4_ – 6 giri * Vittoria di Gioele Caimi (Ossona), con sesto posto di Alexis Chapellu (Orange Bike Team).

G5_ – 12 giri * Successo di Sebastian Leo (Orange Bike Team) che precede Stefano Verga (Eporediese Cicli Tessiore) e Gabriele Buono

(Piossasco).